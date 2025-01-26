リバプールvsイプスウィッチ スタメン発表
[1.25 プレミアリーグ第23節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 76 J. Danns
監督
アルネ・スロット
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 76 J. Danns
監督
アルネ・スロット
[イプスウィッチ]
先発
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
DF 44 ベン・ゴドフリー
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります