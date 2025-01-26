[1.25 プレミアリーグ第23節](アンフィールド)

※24:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 76 J. Danns

監督

アルネ・スロット

[イプスウィッチ]

先発

GK 28 クリスティアン・ウォルトン

DF 3 リーフ・デイビス

DF 24 ジェイコブ・グリーブス

DF 26 ダラ・オシェイ

DF 40 アクセル・トゥアンゼベ

MF 5 サム・モーシー

MF 7 ウェズ・バーンズ

MF 8 カルビン・フィリップス

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 1 アリヤネット・ムリッチ

DF 18 ベン・ジョンソン

DF 22 コナー・タウンゼント

DF 44 ベン・ゴドフリー

MF 9 フリオ・エンシソ

MF 14 ジャック・テイラー

MF 25 マッシモ・ルオンゴ

FW 27 ジョージ・ハースト

FW 33 ネイサン・ブロードヘッド

監督

Kieran McKenna

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります