ブライトンvsエバートン スタメン発表
[1.25 プレミアリーグ第23節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 C. Rushworth
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 44 R. McConville
MF 25 ディエゴ ゴメス
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 11 シモン・アディングラ
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 8 オレル・マンガラ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 29 イェスパー・リンドストローム
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 31 アスミール・ベゴビッチ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 45 H. Armstrong
FW 11 ジャック・ハリソン
FW 14 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
GK 39 C. Rushworth
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 44 R. McConville
MF 25 ディエゴ ゴメス
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 11 シモン・アディングラ
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 8 オレル・マンガラ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 29 イェスパー・リンドストローム
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 31 アスミール・ベゴビッチ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 45 H. Armstrong
FW 11 ジャック・ハリソン
FW 14 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります