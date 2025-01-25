[1.25 プレミアリーグ第23節](AMEXスタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 2 タリク・ランプティ

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 22 三笘薫

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 39 C. Rushworth

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 44 R. McConville

MF 25 ディエゴ ゴメス

MF 33 マット・オライリー

MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

FW 11 シモン・アディングラ

FW 14 ジョルジニオ・ルター

FW 17 ヤンクバ・ミンテ

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 19 ビタリー・ミコレンコ

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 8 オレル・マンガラ

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 29 イェスパー・リンドストローム

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

GK 31 アスミール・ベゴビッチ

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 5 マイケル・キーン

DF 18 アシュリー・ヤング

MF 37 ジェームズ・ガーナー

MF 45 H. Armstrong

FW 11 ジャック・ハリソン

FW 14 ベト

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります