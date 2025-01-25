[1.25 プレミアリーグ第23節](セント メリーズ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[サウサンプトン]

先発

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 3 ライアン・マニング

MF 7 ジョー・アリボ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 9 アダム・アームストロング

FW 32 ポール・オヌアチュ

控え

GK 13 ジョー・ラムリー

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 16 菅原由勢

DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 10 アダム・ララーナ

MF 24 ライアン・フレイザー

FW 19 キャメロン・アーチャー

監督

イバン・ユリッチ

[ニューカッスル]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 5 ファビアン・シェア

DF 20 ルイス・ホール

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 7 ジョエリントン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 14 アレクサンデル・イサク

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

控え

GK 22 ニック・ポープ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 4 スベン・ボトマン

DF 25 ロイド・ケリー

MF 24 ミゲル・アルミロン

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 36 ショーン・ロングスタッフ

MF 67 ルイス マイリー

FW 18 ウィリアム オスラ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります