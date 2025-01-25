サウサンプトンvsニューカッスル スタメン発表
[1.25 プレミアリーグ第23節](セント メリーズ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 9 アダム・アームストロング
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 13 ジョー・ラムリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 10 アダム・ララーナ
MF 24 ライアン・フレイザー
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 22 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 25 ロイド・ケリー
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 13 ジョー・ラムリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 10 アダム・ララーナ
MF 24 ライアン・フレイザー
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 22 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 25 ロイド・ケリー
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります