ウォルバーハンプトンvsアーセナル スタメン発表
[1.25 プレミアリーグ第23節](モリニュー・スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 12 エマニュエル•アグバドゥ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 7 André
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 21 パブロ・サラビア
MF 22 ネウソン・セメド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 24 トティ
DF 37 ペドロ・リマ
MF 20 トミー ドイル
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
GK 92 J. Porter
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 12 エマニュエル•アグバドゥ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 7 André
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 21 パブロ・サラビア
MF 22 ネウソン・セメド
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 24 トティ
DF 37 ペドロ・リマ
MF 20 トミー ドイル
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
GK 92 J. Porter
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります