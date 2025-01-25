[1.25 プレミアリーグ第23節](モリニュー・スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 2 マット・ドハーティ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 12 エマニュエル•アグバドゥ

MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 7 André

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 21 パブロ・サラビア

MF 22 ネウソン・セメド

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 15 クレイグ・ドーソン

DF 24 トティ

DF 37 ペドロ・リマ

MF 20 トミー ドイル

MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド

FW 11 ファン・ヒチャン

FW 19 ロドリゴ・ゴメス

FW 29 ゴンサロ・ゲデス

監督

Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 49 M. Lewis-Skelly

MF 5 トーマス・パーティ

MF 41 デクラン・ライス

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

GK 92 J. Porter

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります