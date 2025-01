SKY-HIが、ヒップホップアルバム『Success is the Best Revenge』を、今年の夏にリリースすることを発表した。現在は、ラッパーで、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持ち、音楽業界内でも唯一無二の存在でシーンを牽引しているSKY-HI。このアルバムは、彼がこれまでに積み重ねてきた全てと、これからの展望が詰まった、ラッパーSKY-HIとしての集大成の作品となる予定とのこと。

さらに、本アルバムの発売に向けて、SKY-HIがこれまで歩んできた”Success”を示す楽曲を今後リリースしていくことも発表され、その第1弾として「ID feat. RYOKI (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP」が2025年1月27日に配信される。ダンス&ボーカルグループがラップをすることは今や世界のトレンドとなっているが、それが広がる前からジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきたSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーであるBE:FIRSTのRYOKIやMAZZELのRYUKI、PSYCHIC FEVERのJIMMY、SB19のFELIPを客演に迎えて、スキルフルなマイクリレーを繰り広げる。タイトルの「ID」には、身分証明書(ID)や無意識的な本能・欲望の源であるイド(id)、アイドル(idol)、アイデンティティ(identity)といった意味が込められており、ヒップホップの本流であるストリートからの育ちではない彼らが、この多面的な視点から、自分がラップをする理由や自らの存在証明を、それぞれに磨き上げてきたラップスキルを駆使して提示した1曲となっている。<リリース情報>New Single『ID feat. RYOKI (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP』2025年1月27日(月)リリースhttps://sky-hi.lnk.to/IDIDBMSG:https://bmsg.tokyo/Official Website:https://skyhi.tokyo/