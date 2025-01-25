【AJCC】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『0%！前走が前年の有馬記念か今年の金杯組、中山の鬼コンビ』
【動画】AJCC とみチョイ｜https://youtu.be/9Y4nNpmhWW4
テレビ東京・冨田有紀アナから「第66回アメリカジョッキークラブカップ（AJCC）（GII）」のチョイ足しキーワードをお届け！
第66回アメリカジョッキークラブカップ（GII）枠順
2025年1月26日（日）1回中山9日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ライラック（牝6 石川裕紀人）
1-2 レーベンスティール（牡5 C.ルメール）
2-3 ポタジェ（牡8 岩田望来）
2-4 ボルドグフーシュ（牡6 内田博幸）
3-5 カラテ（牡9 杉原誠人）
3-6 ニシノレヴナント（セ5 田辺裕信）
4-7 マイネルクリソーラ（牡6 津村明秀）
4-8 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）
5-9 ディープモンスター（牡7 浜中俊）
5-10 ビザンチンドリーム（牡4 A.ルメートル）
6-11 マテンロウレオ（牡6 横山典弘）
6-12 アラタ（牡8 大野拓弥）
7-13 コスモキュランダ（牡4 横山武史）
7-14 ホウオウリアリティ（牡7 菅原明良）
7-15 エヒト（牡8 吉田豊）
8-16 チャックネイト（セ7 R.キング）
8-17 アウスヴァール（セ7 横山和生）
8-18 ボーンディスウェイ（牡6 木幡巧也）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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