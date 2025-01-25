【AJCC】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『0%！前走が前年の有馬記念か今年の金杯組、中山の鬼コンビ』



【動画】AJCC とみチョイ｜https://youtu.be/9Y4nNpmhWW4

テレビ東京・冨田有紀アナから「第66回アメリカジョッキークラブカップ（AJCC）（GII）」のチョイ足しキーワードをお届け！

第66回アメリカジョッキークラブカップ（GII）枠順

2025年1月26日（日）1回中山9日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ライラック（牝6 石川裕紀人）

1-2 レーベンスティール（牡5 C.ルメール）

2-3 ポタジェ（牡8 岩田望来）

2-4 ボルドグフーシュ（牡6 内田博幸）

3-5 カラテ（牡9 杉原誠人）

3-6 ニシノレヴナント（セ5 田辺裕信）

4-7 マイネルクリソーラ（牡6 津村明秀）

4-8 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）

5-9 ディープモンスター（牡7 浜中俊）

5-10 ビザンチンドリーム（牡4 A.ルメートル）

6-11 マテンロウレオ（牡6 横山典弘）

6-12 アラタ（牡8 大野拓弥）

7-13 コスモキュランダ（牡4 横山武史）

7-14 ホウオウリアリティ（牡7 菅原明良）

7-15 エヒト（牡8 吉田豊）

8-16 チャックネイト（セ7 R.キング）

8-17 アウスヴァール（セ7 横山和生）

8-18 ボーンディスウェイ（牡6 木幡巧也）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





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