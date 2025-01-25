マジョルカvsベティス スタメン発表
[1.25 ラ・リーガ第21節](ソン・モイス)
※22:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 31 ペレ ジョアン ガルシア
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 24 マルティン・バリエント
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 20 シキーニョ
監督
アルキーザビットール
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 6 ナタン
DF 40 Ángel Ortiz
DF 57 Sergio Arribas
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 21 マルク・ロカ
MF 22 イスコ
MF 36 Jesús Rodríguez
FW 8 ビトール・ロッキ
控え
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 50 Germán García
DF 33 Xavi Pleguezuelo
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 19 イケル・ロサダ
MF 46 Mateo Flores
FW 7 フアンミ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 52 Pablo García
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
※22:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
GK 13 レオ・ロマン
GK 31 ペレ ジョアン ガルシア
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 24 マルティン・バリエント
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 20 シキーニョ
監督
アルキーザビットール
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 6 ナタン
DF 40 Ángel Ortiz
DF 57 Sergio Arribas
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 21 マルク・ロカ
MF 22 イスコ
MF 36 Jesús Rodríguez
FW 8 ビトール・ロッキ
控え
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 50 Germán García
DF 33 Xavi Pleguezuelo
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 19 イケル・ロサダ
MF 46 Mateo Flores
FW 7 フアンミ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 52 Pablo García
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります