[1.25 ラ・リーガ第21節](ソン・モイス)

※22:00開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

MF 5 オマール・マスカレル

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

GK 31 ペレ ジョアン ガルシア

DF 2 マテウ・モレイ

DF 3 トニ・ラト

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 24 マルティン・バリエント

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 33 D. Luna

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 11 浅野拓磨

FW 20 シキーニョ

監督

アルキーザビットール

[ベティス]

先発

GK 13 アドリアン

DF 3 ディエゴ・ジョレンテ

DF 6 ナタン

DF 40 Ángel Ortiz

DF 57 Sergio Arribas

MF 4 ジョニー・カルドーゾ

MF 10 アブデ・エザルズリ

MF 21 マルク・ロカ

MF 22 イスコ

MF 36 Jesús Rodríguez

FW 8 ビトール・ロッキ

控え

GK 25 フラン・ビエイテス

GK 50 Germán García

DF 33 Xavi Pleguezuelo

MF 16 セルジ・アルティミラ

MF 19 イケル・ロサダ

MF 46 Mateo Flores

FW 7 フアンミ

FW 11 セドリック・バカンブ

FW 52 Pablo García

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります