12th Single 「シンギュラリスト」



2025.04.02 Release◾︎完全生産限定盤（MAXI＋M-CARD）品番：KICM-92164定価：￥3,190（税抜価格￥2,900）◾︎通常盤（MAXI）品番：KICM-2164定価：￥1,430（税抜価格￥1,300）【収録内容】［CD］M1. シンギュラリスト作詞：上松範康(Elements Garden)作曲：上松範康(Elements Garden)／竹田祐介(Elements Garden)編曲：竹田祐介(Elements Garden)※TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマM2. タイトル未定A作詞・作曲・編曲：未定M3. タイトル未定B作詞・作曲・編曲：未定M4. シンギュラリスト(off vocal ver.)M5. タイトル未定A (off vocal ver.)M6. タイトル未定B(off vocal ver.)※完全生産限定盤、通常盤共通［封入物（完全生産限定盤のみ）］・M-CARD（リード曲MUSIC VIDEO+ MAKING）・Lyric Card 5種（ランダムではございません）・内田雄馬化カード1種×3枚・ブロマイド×1枚・ジャケ写miniステッカー・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル【A】※12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル 【A】・【B】で1口応募可能※シリアルは完全生産限定盤のみ封入※イベント詳細は後日解禁