内田雄馬、2年ぶりとなるシングルを2タイトル同時リリース
内田雄馬が2023年4月以来、約2年ぶりとなるシングルをリリースすることが決定した。
12thシングル「シンギュラリスト」、13thシングル「ハートエイク」の2タイトルを4月2日に同時リリース。
「シンギュラリスト」は自身もベートーヴェン役で出演する、4月より放送開始のTVアニメ『クラシック★スターズ』のオープニングテーマとなり、内田雄馬では初となる音楽制作ブランド・Elements Gardenが楽曲をプロデュース。作詞は上松範康（Elements Garden） 、作曲は上松範康（Elements Garden）と竹田祐介（Elements Garden）、編曲は竹田祐介（Elements Garden）。
シングルCDの完全限定生産盤には特典も封入。M-CARDでは、「シンギュラリスト」では同曲のMVとメイキング映像が、「ハートエイク」には同曲のMVとほか映像が収録予定。ほかにはLyric Card 5種・内田雄馬化カード1種×3枚・ブロマイド・ジャケ写miniステッカーといった特典がそれぞれのシングル毎に異なったビジュアルのものが封入される。
シングルのリリースを記念した、リリースイベントやオンライン抽選会、発売日にあわせた店頭抽選会の実施も決定。完全限定生産盤に封入されるイベント抽選シリアルで応募することができる、同時購入限定イベントの開催も決定している。参加方法などは後日発表。
12th Single 「シンギュラリスト」
◾︎完全生産限定盤（MAXI＋M-CARD）
品番：KICM-92164
定価：￥3,190（税抜価格￥2,900）
◾︎通常盤（MAXI）
品番：KICM-2164
定価：￥1,430（税抜価格￥1,300）
【収録内容】
［CD］
M1. シンギュラリスト
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：上松範康(Elements Garden)／竹田祐介(Elements Garden)
編曲：竹田祐介(Elements Garden)
※TVアニメ『クラシック★スターズ』オープニングテーマ
M2. タイトル未定A
作詞・作曲・編曲：未定
M3. タイトル未定B
作詞・作曲・編曲：未定
M4. シンギュラリスト(off vocal ver.)
M5. タイトル未定A (off vocal ver.)
M6. タイトル未定B(off vocal ver.)
※完全生産限定盤、通常盤共通
［封入物（完全生産限定盤のみ）］
・M-CARD（リード曲MUSIC VIDEO+ MAKING）
・Lyric Card 5種（ランダムではございません）
・内田雄馬化カード1種×3枚
・ブロマイド×1枚
・ジャケ写miniステッカー
・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル【A】
※12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル 【A】・【B】で1口応募可能
※シリアルは完全生産限定盤のみ封入
※イベント詳細は後日解禁
13th Single 「ハートエイク」
◾︎完全生産限定盤（MAXI＋М-CARD）
品番：KICM-92165
定価：￥3,190（税抜価格￥2,900）
◾︎通常盤（MAXI）
品番：KICM-2165
定価：￥1,430（税抜価格￥1,300）
【収録内容】
［CD］
M1. ハートエイク
作詞・作曲・編曲：バルーン
※TVアニメ『#コンパス2.0』エンディング主題歌
M2. アトリエ
作詞・作曲・編曲：necchi
M3. Chemi-story
作詞：SHOW
作曲：SHOW／Dirty Orange
編曲：Dirty Orange
M4. ハートエイク(off vocal ver.)
M5. アトリエ(off vocal ver.)
M6. Chemi-story(off vocal ver.)
※完全生産限定盤、通常盤共通
［封入物（完全生産限定盤のみ）］
・M-CARD（リード曲MUSICVIDEO+他映像収録予定）
・Lyric Card 5種（ランダムではございません）
・内田雄馬化カード1種×3枚
・ブロマイド×1枚
・ジャケ写miniステッカー
・12th Single「シンギュラリスト」& 13th Single「ハートエイク」同時購入限定イベント応募シリアル
※12th Single「シンギュラリスト」完全生産限定盤& 13th Single「ハートエイク」完全生産限定盤の同時購入で応募可能
※シリアルは完全生産限定盤のみ封入
※イベント詳細は後日解禁
＜YUMA UCHIDA LIVE “VS YUMA 002- 岡崎体育”＞
3月1日（土）開場 17:00／開演 18:00
■出演者
内田雄馬
岡崎体育
■会場
埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
■チケット料金
全席指定：10,000円（税込）
チケット先行受付中
https://eplus.jp/yuma_okazakitaiiku_vs002/
受付期間：1月28日(火)23:59まで
※お支払いは「クレジットカード」のみ
関連リンク
◆内田雄馬 オフィシャルTwitter
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