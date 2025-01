「BMSG」のCEOでプロデューサーを務めるラッパー・SKY-HIが、ヒップホップアルバム『Success is the Best Revenge』(読み:サクセス イズ ザ ベスト リベンジ)を今夏にリリースすることが25日、発表された。同アルバムは、SKY-HIがこれまでに積み重ねてきたすべてと、これからの展望が詰まったラッパーとしての集大成の作品となる。さらに、アルバムの発売に向けて、SKY-HIがこれまで歩んできた「Success」を示す楽曲をリリースしていくことも発表され、第1弾として「ID feat. RYOKI(BE:FIRST), RYUKI(MAZZEL),JIMMY(PSYCHIC FEVER), FELIP」が1月27日に配信されることも決定した。

ダンス&ボーカルグループがラップをすることは現在、世界のトレンドとなっているが、以前からジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきたSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーであるBE:FIRST・RYOKI、MAZZEL・RYUKI、PSYCHIC FEVER・JIMMY、SB19・FELIPを迎え、スキルフルなマイクリレーを繰り広げる。タイトルの「ID」には、身分証明書(ID)や無意識的な本能・欲望の源であるイド(id)、アイドル(idol)、アイデンティティ(identity)といった意味が込められている。ヒップホップの本流であるストリートからの育ちではない多面的な視点から、ラップをする理由や自らの存在証明を、それぞれに磨き上げてきたラップスキルを駆使して提示した1曲となる。