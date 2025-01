【モデルプレス=2025/01/25】TBS系オーディション番組「SEVEN COLORS -girls life memory-」から誕生した新ガールズグループ・moxymill(モクシーマイル)が1月25日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザにてデビューライブ「SEVEN COLORS presents moxymill Debut Live 2025」を開催。デビューメンバーのうちの6人が発表された。<モデルプレス独占カットあり>

moxymillは、2024年10月期にTBSにて放送された「SEVEN COLORS」の参加者より選ばれたメンバーを中心に構成されるガールズグループで、デビューメンバーに選ばれたのは、NECO、YURARA、RIO、NONA、MOMOCA、RINOの6人。残りの1人は追って解禁される。グループ名には「不屈の精神で幾千の努力を重ねて歩んでいく、様々な色(ジャンル)と努力を重ねて一つに積み上げていく」という意味が込められている。SWEET・CUTE・POP・BEAUTY・COOL・SEXY・CRUSHの7つのCharm(魅力)が各メンバーに付与され、楽曲ごとにCharmとセンターが入れ替わるセンターチェンジ型オールジャンルのスタイルを特徴とし、数年後の欧米進出を狙う。今回のライブでは各ジャンルごとにメンバーがソロ曲を披露した後に、デビューメンバーに選ばれたことを受けて一人ひとりがコメント。RIOは「大きな会場でみなさんとともにデビューを迎えられたことがすごく嬉しいです」と喜びを明かし、NONAも「初めてお客さんのいるステージで踊って、ペンライトが私のメンバーカラーの青に変わる瞬間を見てすごく感動しました」と感慨深げに話す。RINOは「最初出てきた時に泣きそうになっちゃいました」と感動を語るとともに涙をこらえ「こんなに嬉しいデビュー日にできたのは応援してくださった皆さんのおかげ」と感謝を伝えていた。なお、後半は6人でもパフォーマンスを行い、1月26日にデジタルリリースされるデビュー曲「Living Free」を洗練された魅力たっぷりに披露。デビューを見届けたファンに感謝を伝えながらステージを締めくくった。なお、ライブは番組のスタジオ出演者である藤本美貴、パンサーの向井慧、ミキ、GENERATIONSの小森隼がMCとして出演し、今回の様子は1月29日に放送される「SEVEN COLORS〜デビューメンバー発表SP〜」にて一部放送されるという。(modelpress編集部)生年月日:2004年3月8日出身:埼玉特技:人の見た目の変化にすぐ気づくこと趣味:アニメを見ることMBTI:ENFP<経歴>Nissyライブバックアップゆずライブバックアップダンス講師経歴生年月日:2005年8月18日出身:兵庫特技:K-POPカバーダンス、表情管理趣味:3DS、アニメ鑑賞MBTI:INFJ<経歴>「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」参加生年月日:2004年3月15日出身:福岡特技:人並み以上に速く走れること、人並み以上にジャンプ力があること趣味:アニメを見ることMBTI:ISFP<経歴>「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」参加生年月日:2006年8月2日出身:和歌山特技:ダンス、料理、子供と遊ぶこと(面倒見ること)、大きな魚でも一匹捌ける趣味:レコードを聴く、古着屋巡り、デニム集め、絵を描く、音楽を聴く、映画鑑賞、お洒落をする、セルフネイル、岩盤浴やサウナMBTI:ENFJ<経歴>TGC WAKAYAMA 2023(一般人オーディションで出演)女子高生ミスコン2023 ファイナリスト選出TGC teen 2023 Winter(ファイナリストとして出演)生年月日:2001年1月28日出身:埼玉特技:house dance趣味:スポーツ観戦MBTI:ESTP<経歴>「虹とオオカミには騙されない」(2021)出演「ビリオン×スクール」(フジテレビ系/2024)「【推しの子】」(2024)生年月日:2004年3月22日出身:福岡特技:ダンス、ラップ趣味:岩盤浴、散歩MBTI:ISFP-T<経歴>avex management 6年間所属元XG候補生與真司郎MVバックダンサーゆずライブバックダンサーa-nationコミュニティステージ出演M1 ロマンティック 浮かれモード(藤本美貴):RIOM2 Is This Love(EARTH)NONAM3 LIKE(OCTPATH):YURARAM4 星屑サンセット(YUKI):NECOM5 TABOO(倖田來未):MOMOCAM6 Evergreen(GENERATIONS):RINOM7 After Rain(3House)[COOL]M8 It's ok I'm ok(テイト・マクレー)[CRUSH]M9 Million Miles(カイリー・ミノーグ)[CUTE]M10 Mrchu(Apink)[SWEET]M11 Espresso(サブリナ・カーペンター)[SEXY]M12 Living Free[POP]【Not Sponsored 記事】