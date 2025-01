スマートフォン向けゲームアプリを中心として広くメディアミックス展開されている「アイドリッシュセブン」が2015年のサービス開始から10周年を迎えるのを記念して「「10周年イヤー記念生放送! 〜アイナナ☆しようぜ!〜」が配信され、新作アニメ制作などが発表されました。【公式】アイドリッシュセブンhttps://idolish7.com/10周年イヤー特設サイト【公式】アイドリッシュセブン

https://idolish7.com/10th_anniversary/2025年1月25日(土)20時から行われた生放送には七瀬陸役・小野賢章さん、九条天役・斉藤壮馬さん、千役・立花慎之介さん、亥清悠役・広瀬裕也さんが出演しました。アーカイブ配信は2025年2月1日(土)23時59分までとなっています。アイドリッシュセブン10周年記念『10周年イヤー記念生放送! 〜アイナナ☆しようぜ!〜 』 - YouTube「アイドリッシュセブン」は2015年にサービスインしたスマートフォン向けの音楽ゲームアプリで、マンガ、アニメ、小説など幅広いジャンルに展開されています。アニメは第1期が2018年冬に放送されたのち、第2期(Second BEAT!)が2020年春、第3期(Third BEAT!)が2021年夏・2022年秋〜2023年冬に放送され、2023年5月には作中のライブの様子を丸ごと映像化した「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」が公開されています。『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』Blu-ray BOX&DVD BOX ライブダイジェストPV - YouTube以下は10周年イヤーの告知内容をまとめたPV。「アニメプロジェクト再始動」として、アニメ第1期の劇場総集編制作決定、ユニット「ŹOOĻ」にフォーカスを当てたストーリー『拮抗のフォーカス』のアニメ制作決定、アニメ第4期制作決定の3点が報じられたほか、ゲームアプリについても「A New Beginning」と告知されています。【10周年イヤー】アイドリッシュセブン 10周年イヤー記念告知PV【告知】 - YouTube©BNOI/アイナナ製作委員会©アイドリッシュセブン CD:Arina Tanemuraこれらについては、プロデューサーレターで少し詳しく語られていて、ゲームアプリは「新しい幕が上がる」ことになるとのことです。【アイドリッシュセブンお知らせ】プロデューサーレター #29 | 【公式】アイドリッシュセブンhttps://idolish7.com/news/2025/18532それぞれ、詳細については続報でお知らせがあるとのことです。