2024年10月期に放送された新感覚オーディション番組『SEVEN COLORS』(TBS)発のガールズグループ「moxymill(読み:モクシーマイル)」のデビューメンバーが25日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで開催されたデビューライブで発表された。ORICON NEWSでは、ライブ前のメンバーに率直な思いやメンバーの魅力を聞いた。約3ヶ月のオーディション期間を経て、NECO(SWEET※担当Charm)、YURARA(CUTE)、RIO(POP)、NONA(COOL)、MOMOCA(SEXY)、RINO(CRUSH)の6人が選ばれた。グループ名には「不屈の精神で幾千の努力を重ねて歩んでいく、さまざまな色(ジャンル)と努力を重ねてひとつに積み上げていく」という意味が込められている。各メンバーには、Charmが付与され、楽曲ごとにコンセプト・センターが変わるカメレオン型グループとなる。なお、Charm「Beauty」は該当者なしとなり、プロジェクトは引き続き適任となるメンバー探しを続けている。

デビュー曲は、オーディション番組参加者がパフォーマンスした「Living Free」。POPの楽曲となるため、RIOがセンターを飾る。26日0時にはデジタルリリースされ、ミュージックビデオが公開される。――ついにデビューを迎えますが、率直な気持ちは。NECO:『SEVEN COLORS』は私にとって大きな挑戦だったので、こうしてデビューステージの本番を迎えて、新しい自分と出会えた気持ちです。きょう、新しい自分をたくさんの人に披露できることをすごくうれしく思ってますし、この環境にすごく感謝をしています。YURARA:以前出演していたオーディション番組(『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』)でデビューがかなわず、再挑戦して私の人生がガラっと変わったステージだったので、大きな会場でデビューできることがうれしいですし、前回のオーディション番組で練習生としてこの会場に立っていたので、私がデビューという形でステージを作れることが感慨深いなと思っています。応援してくださる方にもとても感謝しています。RIO:私の夢は人を幸せにして、元気を届ける存在になることなんです。「moxymill」として、皆さんに幸せや元気を届けられる存在になれるように頑張ります。こうしてデビューできてうれしい気持ちと、YURARAと一緒に参加した前回のオーディション番組から私と一緒に歩んでくれるファンの方々をはじめ、応援してくださる方々に感謝しています。NONA:小さい頃からダンスをしていて、ステージに立ったり、人前に出て表現したりすることがすごく好きです。いろんなことに挑戦してきた中、オーディション期間は歌や、やったことがないジャンルのダンスに挑戦し、自分を変えることができました。ステージに「moxymill」として立たせていただけるのもすごくうれしいです。これからも感謝を忘れずに、お返しできるように頑張りたいと思います。MOMOCA:『やっと言える!』っていう気持ちです。8月頭ぐらいからこの番組の収録が始まり、短いようで長い充実した期間でした。私は俳優やモデルの仕事にプラスして、「moxymill」として新しい自分がお見せできるのではないかとワクワクしています。RINO:アーティストの世界を目指して、6年ぐらい経ちました。たくさん泣いてきたのですが、第1目標のデビューを迎えられることが不思議な気持ちでまだ実感がわかないです。いろいろな気持ちがあるのですが、今は本番が楽しみです。――それぞれが担当Charmを持っていますが、グループにどのような色を加えたいですか。NECO:メンバーが「NECOらしいね」「NECOだからこその雰囲気を持っている」と言ってくれるので、周りの言葉も借りつつ、「自分がSWEETだ!」と思えています。その気持ちが表情やしぐさに自然に出てくると思うので、私らしいSWEETな表現ができればと思います。YURARA:CUTEというCharmをいただいたのですが、普段とはギャップがあると思っています。パフォーマンスにおいては、どのジャンルもやってきていたので、“わたしなりのかわいい”を追求していきたいです。SWEETと似ていると思うのですが、NECOらしいSWEETと私らしいCUTEをお見せできればと思っています。どのコンセプトも消化できるアーティストになります。RIO:私のなりたい“希望や元気を届ける存在”にジャストフィットなPOPです。思いをまっすぐ全力で届けられるようなパフォーマンスができるように頑張りたいなと思っています。NONA:COOLというCharmをいただいたので、私にしか出せない表現や雰囲気で「なんかかっこいいな」「おしゃれでかっこいいな」というものを感じてもらえたらと思います。私にしか出せないかっこ良さを追求したいです。MOMOCA:正直、SEXYになるなんて思っていなくて、その要素が全くないと思っていたんです。SEXYが見込めるという解釈でいます(笑)。メンバーの中でも一番年上ですし、自分の中のSEXYが出せればと思っています。RINO:パフォーマンスする上で、爆発力やパワーをぶつけられるCRUSHでいたいと思います。――約3ヶ月、オーディション期間中を共にしてきたと思います。隣のメンバーの魅力を教えてください。NECO:YURARAは「前から友達だったけ?」という雰囲気を最初から感じています。誰とでも波長を合わせられる雰囲気を持っています。実は、結構面白くて、すごいツボなんです。オーディションのときから、YURARAの表情を見て意識できるようになったので、リスペクトしています。YURARA:RIOは、元気だし、明るいし、面白い子です。好きなことが似ていて、よくディズニーリゾートに一緒に行ったり、仲良くしたりしてもらっています。前回のオーディションのときから夜の練習でもよく見かけていたので努力家な子だと知っていたのですが、今回のオーディションでしっかり話してすっごく努力家だと改めて知りました。普段の明るさとその裏にある努力が重なって、たくさんのファンの方がいるんだろうなって思います。RIO:NONAは1番年下なのですが、しっかりしています。オーディションの時も料理をふるまってくれて、お母さんみたいなんです。NECOが特にお世話になっていて(笑)。相談した時、親身になって聞いてくれる優しい面も好きです。パフォーマンスではNONAの得意なジャンルはみんなが経験していないものだったりするので、輝いていてかっこいいなと思います。NONA:MOMOちゃん(MOMOCA)は、house danceをやっていてストリート系のジャンルが得意なことが私との共通点でした。オーディション中の踏ん張り方も好きで、私に刺さっています。踊っているときの表情が一番好きです。MOMOCA:RINOは、みんなのダンスをまとめる力があります。物事をはっきり言ってくれるタイプなので、チームにとっても大事な存在だなと思います。甘え方が上手なかわいらしい後輩です。愛嬌があるなと思います。よくご飯に連れて行っちゃう(笑)。RINO:NECOちゃんは、初対面なはずなのに初対面な気がしない。朝も隣でずっとアラームが鳴っているんです。起きるよって言ったら猫みたいに「ふ〜ん!」って。Charmにぴったりだし、素敵だなと思います。集中しないといけないときは、引っ張ってくれるので、そのギャップが魅力です。――どのようなグループになりたいですか。NECO:オーディション番組を通り抜けてきた皆だからこそ、今後も努力を惜しまず、お互いがリスペクトして高め合いながら進んでいけるグループにしていきたいと思います。YURARA:私たちにしかやっていないことが強みなので、個々が力をつけて素敵な作品を作りたいなと思います。RIO:今までにないものをたくさん持っているグループなので、唯一無二な存在になりたいと思います。今夜公開されるMVは、POPの楽曲なので私がセンターを務めさせていただいておりまして、私が主人公で「〜〜」を「〜〜」していくので、ぜひチェックしていただけるとうれしいです。NONA:たとえば、COOLの楽曲の時は、全員がCOOLになるのではなく、CUTEのCOOLを出すといったようにそれぞれの方面でそのCharmに合わせていくような一体感で魅了できるグループになれればと思います。MOMOCA:一人ひとりが個人の活動でもパワーがあるアベンジャーズ的な強さのあるグループになれるようにそれぞれがレベルアップしていきたいなと思います。ダンス以外でもみんながポンポンはねていけばと思います。RINO:毎回センターが変わるほかにないグループなので、センターのCharmに寄り添いつつ、それぞれの魅力もあるグループになっていきたいです。【プロフィール】■NECO(SWEET)生年月日:2004年3月8日(20歳)出身:埼玉特技:人の見た目の変化にすぐ気づくこと趣味:アニメを見ることMBTI:ENFP経歴:Nissyライブバックアップ、ゆずライブバックアップ、ダンス講師経歴■YURARA(CUTE)生年月日:2005年8月18日(19歳)出身:兵庫特技:K-POPカバーダンス、表情管理趣味:3DS、アニメ鑑賞MBTI:INFJ経歴:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(通称:日プ女子、日プガールズ)』出場■RIO(POP)生年月日:2004年3月15日(20歳)出身:福岡特技:人並み以上に速く走れること、人並み以上にジャンプ力があること趣味:アニメを見ることMBTI:ISFP経歴:『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(通称:日プ女子、日プガールズ)』出場■NONA(COOL)生年月日:2006年8月2日(18歳)出身:和歌山特技:ダンス、料理、子どもと遊ぶこと(面倒を見ること)、大きな魚でも1匹捌ける趣味:レコードを聴く、古着屋巡り、デニム集め、絵を描く、音楽を聴く、映画鑑賞、おしゃれをする、セルフネイル、岩盤浴やサウナMBTI:ENFJ経歴:『TGC WAKAYAMA 2023』(一般人オーディションで出演)、『女子高生ミスコン2023』ファイナリスト、『TGC teen 2023 Winter』ファイナリスト、『女子高生ミスコン2023』「candy magic賞」■MOMOCA(SEXY)生年月日:2001年1月28日(23歳)出身:埼玉特技:house dance趣味:スポーツ観戦MBTI:ESTP経歴:『ビリオン×スクール』、実写版『【推しの子】』、『虹とオオカミには騙されない』出演■RINO(CRUSH)生年月日:2004年3月22日(20歳)出身:福岡特技:ダンス、ラップ趣味:岩盤浴、散歩MBTI:ISFP-T経歴:「avex management」6年間所属、元XG候補生、與真司郎MVバックダンサー、ゆずライブバックダンサー、a-nationコミュニティステージ出演