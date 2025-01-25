ÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö»ä¤ÎÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¸½¤ì¤¿½÷À¡Ä¤¨¡©¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡Ä¡ªÌ¡²è¡ß¥Û¥é¡¼¤Î¡Ö¥Û¥é¡¼¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤¬È¿¶Á¡Úºî¼Ô¤òÊ¹¤¯¡Û
¡ÚËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û
¡Ö»ä¤ÎÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×ÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿½÷À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²»Ï¤á¤ë¡Ä¤·¤«¤·¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¶Ã¤¤Î¥Û¥é¡¼Å¸³«¤Ë5.6Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥º¥¥À¥¤¥Á(@chixida1106)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ïºî¤êÏÃ¤Ç¤¹¡¡¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢ÃÄÂÎ¡¢»ö·ï¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£º£²ó¡¢¥¹¥º¥¥À¥¤¥Á¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤Î¥¹¥º¥¥À¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌ¡²è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¤³¤ÎÏÃ¤Ïºî¤êÏÃ¤Ç¤¹¡Ù¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤¬°ìÈÖ¾ÝÄ§Åª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ½é¤Î¡Ø¤³¤ÎÏÃ¤Ïºî¤êÏÃ¤Ç¤¹¡Ù¤ÏºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢"ºî¤êÏÃ"¤ÎÉôÊ¬¤Ë²Ã¹©¤ò¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¤Ä¤¤¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¸µ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÂç¤¤¯Î¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ØºÇ½é¤ËÉÝ¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥ì¥ÝÌ¡²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥Û¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÌ¡²è¤È¥Û¥é¡¼¤ÎÍ»¹ç¡Ö¥Û¥é¡¼¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤À¡£¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ò¡Ö¡Ø¥Û¥é¡¼¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ù¤ÏÌ¡²è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÁõ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¥Û¥é¡¼¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ä¾®Àâ¤Ê¤É¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ»ÊÔ¤äÃ±È¯¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ë¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¹¥º¥¥À¥¤¥Á(@chixida1106)