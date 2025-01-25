リリース情報



◾︎「普通」2025年1月17日(金) 配信リリース配信リンク｜https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU1月クール TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 エンディング・テーマ◾︎CD「普通」2025年3月5日(水) リリース予約＆購入リンク：https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU_CD・期間生産限定盤SRCL-13167〜13168 / CD＋Blu-ray / ￥2,420 (tax in)※2025年4月末日生産分まで[CD]01. 普通｜TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」エンディングテーマ[Blu-ray]01. TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 ノンクレジットエンディングムービー02. 「普通」 Music Video03. Conton Candy Selected Live Videosfrom Conton Candy ONEMAN TOUR 2024 “melt pop”「ファジーネーブル」/「急行券とリズム」/「ロングスカートは靡いて」予約＆購入特典情報TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルスマホサイズステッカー（TOWER RECORDS ver.）HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)：オリジナルスマホサイズステッカー（HMV ver.）楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」描き下ろしジャケット絵柄）Amazon.co.jp：メガジャケ（TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」描き下ろしジャケット絵柄）セブンネットショッピング：オリジナルラバーバンド全国アニメイト(通販含む）：オリジナルましかくブロマイド（TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」描き下ろしジャケット絵柄）Sony Music Shop：オリジナルスマホサイズステッカー（Sony Music Shop ver.）Conton Candy応援店特典：オリジナルスマホサイズステッカー（応援店 ver.）