Conton Candy、新曲「普通」MV公開。初のCDシングル発売も決定
Conton CandyがTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のエンディングテーマとして書き下ろした新曲「普通」のミュージックビデオが公開された。
◆「普通」MV
監督は映像ディレクターのマザーファッ子。紬衣（Vo, G）がコインランドリーを訪れるシーンから、洗濯機の中でノスタルジーかつサイケデリックな“普通”じゃない世界観が広がっていく。疾走感のあるメロディと温かい歌詞が、新たな視点で再解釈された映像作品に仕上がっている。
さらに、初のCDシングル「普通」のリリースも発表された。アニメ絵柄で書き下ろされたジャケットには坂本太郎、朝倉シン、陸少糖、眞霜平助（ピー助）の4人と1羽、そしてCD裏面には坂本の妻・坂本葵、娘・坂本花の2人が優しい色味で描かれた特別感のあるデザインとなっている。坂本から葵へ、葵から坂本への“愛”をテーマに制作された楽曲ならではのジャケットに仕上がっている。
なお、Conton Candyは、4月4日にZepp Shinjukuにて自身最大級のワンマンライブを開催予定。チケットは現在オフィシャル2次先行受付中だ。
©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
リリース情報
2025年1月17日(金) 配信リリース
配信リンク｜https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU
1月クール TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 エンディング・テーマ
◾︎CD「普通」
2025年3月5日(水) リリース
予約＆購入リンク：https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU_CD
・期間生産限定盤
SRCL-13167〜13168 / CD＋Blu-ray / ￥2,420 (tax in)
※2025年4月末日生産分まで
[CD]
01. 普通｜TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」エンディングテーマ
[Blu-ray]
01. TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 ノンクレジットエンディングムービー
02. 「普通」 Music Video
03. Conton Candy Selected Live Videos
from Conton Candy ONEMAN TOUR 2024 “melt pop”
「ファジーネーブル」/「急行券とリズム」/「ロングスカートは靡いて」
予約＆購入特典情報
TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルスマホサイズステッカー（TOWER RECORDS ver.）
HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)：オリジナルスマホサイズステッカー（HMV ver.）
楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」描き下ろしジャケット絵柄）Amazon.co.jp：メガジャケ（TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」描き下ろしジャケット絵柄）
セブンネットショッピング：オリジナルラバーバンド
全国アニメイト(通販含む）：オリジナルましかくブロマイド（TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」描き下ろしジャケット絵柄）
Sony Music Shop：オリジナルスマホサイズステッカー（Sony Music Shop ver.）
Conton Candy応援店特典：オリジナルスマホサイズステッカー（応援店 ver.）
＜Conton Candy ONEMAN LIVE 2025 “3 PEACE”＞
[会場] Zepp Shinjuku
▼オフィシャル2次先行
【受付期間】 現在受付中〜1/26(日)21:00
【受付URL】 https://eplus.jp/contoncandy/
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