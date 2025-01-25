Àé½©³Ú¤Ë¿³È½ÉôÎ×»þ²ñµÄ¤Ø¡¡Ë¾ºÎ¶¹Ë¤È¤ê¡¢¿µ½Å°Õ¸«¤â
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê14ÆüÌÜ¤Î25Æü¡¢11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ÆÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿Âç´ØË¾ºÎ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÉÕÊÔÀ®¤òÃ´¤¦ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¿³È½Éô¤ÏÀé½©³Ú¡Ê26Æü¡Ë¼èÁÈÁ°¤ËÎ×»þ²ñµÄ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ²£¹Ë¾º¿Ê¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àè¾ì½ê13¾¡¤ÇÍ¥¾¡¼¡ÅÀ¤ÎË¾ºÎ¶¤Ï9ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÊ¿ËëÁê¼ê¤Ë3ÇÔ¡£14ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢2ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î¶âÊö»³¤ò1º¹¤ÇÄÉ¤¦¡£¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿³È½ÉôÆâ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ê¤é¾º¿Ê¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÊ¿Ëë¤Ë3ÇÔ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤âÊ£¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Î°ÂÄê´¶¤âµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£2¾ì½êÁ°¤Ï8¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢3¾ì½êÁ°¤Ï9¾¡ÌÜ¤«¤é»Ä¤ê3Æü´Ö¤òµÙ¾ì¡£Àè¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ÎÂç´Øºß°Ì8¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¯¡¢¿³È½ÉôÆâ¤Ç¤Ï¡Öº£²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦1¾ì½ê¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¿ÆÊý¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î°úÂà¤Ë¤è¤ê¡¢º£¾ì½ê¸å¤Ë¿·²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íè¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕ¤Ï1993Ç¯½é¾ì½ê°ÊÍè¤Î²£¹Ë¶õ°Ì¤È¤Ê¤ë¡£