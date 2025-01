次回『with MUSIC』は「1位をとった応援ソング50選」をテーマに2時間SP！出演アーティストも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■日向坂46メンバー(佐々木美玲、河田陽菜、小坂菜緒)、&TEAMメンバー(FUMA、K、HARUA)、こっちのけんとが、それぞれの人生応援ソングを語る!

2月1日放送の日本テレビ『with MUSIC』は「1位をとった応援ソング50選」をテーマに19時から2時間スペシャルで放送。このたび出演アーティストと歌唱楽曲が公開された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

アン ミカ「アンミカーニバル」

家入レオ「Shine」「雨風空虹」

&TEAM「雪明かり(Yukiakari)」「Dynamite」

こっちのけんと「はいよろこんで」

高橋優「明日はきっといい日になる」「雨風空虹」

・高橋優は「キセキ」

HIPPY「君に捧げる応援歌」

hitomi「LOVE 2000」

日向坂46「卒業写真だけが知ってる」

松本伊代「センチメンタル・ジャーニー」

May J.「私は最強」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」「いつかこの涙が」「Break out of your bubble」

番組では、受験シーズンの今聴きたい、届けたい「大ヒット!応援ソングメドレー!」と届ける他、日向坂46メンバー(佐々木美玲、河田陽菜、小坂菜緒)、&TEAMメンバー(FUMA、K、HARUA)、こっちのけんとが、それぞれの人生応援ソングを語る。また、Kの赤っ恥事件も明らかに。

そして、「大ヒット!応援ソングメドレー」では、豪華11曲をスペシャルメドレーでお届け。

こっちのけんとは日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞した大ヒット曲「はいよろこんで」、May J.はBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数3億回を突破したヒット曲「私は最強」をスペシャルカバー、Little Glee Monsterはポップなメロディと前向きな歌詞が特徴なヒット曲「世界はあなたに笑いかけている」と『第96回全国高校サッカー選手権大会』の応援歌に起用された「いつかこの涙が」のメドレーを披露。

hitomiはシドニーオリンピックで高橋尚子選手が試合前に聴いていたことでも話題となり、当時「金メダルソング」と呼ばれた大ヒット曲「LOVE 2000」、&TEAMは販売枚数50万枚超えの大ヒットを記録した2ndアルバムより、あらたな始まりに挑戦する少年たちを描いたタイトル曲「雪明かり(Yukiakari)」をパフォーマンス。

松本伊代は1981年にリリースし、40年以上幅広い世代に歌われ続ける名曲「センチメンタル・ジャーニー」、家入レオは高校生の17歳のときにリリースし大ヒットを記録した「Shine」、アン ミカはポジティブワードがちりばめられた珠玉の一曲「アンミカーニバル」を歌唱。

高橋優は前向きな歌詞で2015年のリリース以降多くの人に愛されている「明日はきっといい日になる」、HIPPYはプロ野球選手の登場曲タイトル別ランキングで1位を獲得し、TikTokで1億回再生を超えるなど、心に響く応援ソングの「君に捧げる応援歌」を披露。さらに、&TEAMがBTSの大ヒット曲「Dynamite」のスペシャルカバーを届ける。

もちろん、新曲もたっぷりとお届け。日向坂46は「卒業写真だけが知ってる」、Little Glee Monsterは「Break out of your bubble」、家入レオは「雨風空虹」、高橋優は「キセキ」を披露する。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

02/01(土)19:00~20:54

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

出演アーティスト(五十音順):アン ミカ、家入レオ、&TEAM、こっちのけんと、高橋優、HIPPY、hitomi、日向坂46、松本伊代、May J.、Little Glee Monster

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/