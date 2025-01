レアル・マドリードは新たなストライカーを獲得する可能性がある。



『Foot Mercato』によると、レアル・マドリードは現在、アストン・ヴィラに所属する21歳のコロンビア代表FWジョン・デュランの獲得に興味を示しているという。



母国エンビガドの下部組織出身の選手であるデュランは2019年2月に15歳と1カ月28日という若さで同クラブのトップチームデビューを飾ると、2022年1月にはアメリカのシカゴ・ファイアーへ完全移籍。2023年1月には現所属のアストン・ヴィラに完全移籍で加入しており、昨季は公式戦37試合出場で8ゴールを記録。3シーズン目となった今季はその才能が開花し、ここまで公式戦28戦12発と絶好調。その内先発出場は7試合とウナイ・エメリ監督の下ではスーパーサブとして扱われているが、限られた出場機会の中で得点を量産し続けている。





