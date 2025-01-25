¡Ú¾®ÁÒ3R¡Û²Ï¸¶ÅÄºÚ¡¹¤¬º£Ç¯¤Î½é¾¡Íø
¡¡1·î25Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦3ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1000m¡Ë¤Ï¡¢²Ï¸¶ÅÄºÚ¡¹µ³¾è¤Î6ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¯¡¼¥Ç¡¼¥ë¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¥¥ó¥°¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ºØÆ£À¿¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ª¡¼¥¹¥ß¥é¥¤¥È¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦µÜËÜÇî¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï0:58.7¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÎëÌÚ¹§»Ö¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¾®ÁÒ1R¡Û±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è ¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¥ª¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ç¡¼¥ë¤ÇV
¡¡²Ï¸¶ÅÄÆà¡¹µ³¾è¤Î6ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¯¡¼¥Ç¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢Æ±µ³¼ê¤Ïº£Ç¯¤Î½é¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤·¤Æ²¡¤·¤Æ²¡¤·¤Æ2ÈÖ¼ê¤Ø¡£·ÚÎÌ¤ò³è¤«¤·¤¿·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤Ç¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤«¤éÄ¾Àþ¤Ë¤«¤±¤ÆÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¶ÔÎÌ6kgº¹¤Î2ÃåÇÏ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¶ÔÎÌº¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¡¼¥Ç¡¼¥ë¡¡4Àï1¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë
Éã¡§¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢
Êì¡§¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¦¥§¥¤
ÊìÉã¡§Distorted Humor
ÇÏ¼ç¡§ÃæÂ¼°Ë»°Èþ
À¸»º¼Ô¡§¥±¥¤¥¢¥¤¥Õ¥¡¡¼¥à