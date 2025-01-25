第30回東関東アンサンブルコンテスト（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の小学生、高校、大学の3部門が25日、茨城県の牛久市中央生涯学習センターで開かれ、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県の代表計58団体が参加した。

金賞受賞団体のうち、高校部門は幕張総合（金八、千葉）、常総学院（ク六、茨城）が、大学部門は神奈川（金五）が3月20日に福井市である全日本アンサンブルコンテストの代表に選ばれた。

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結果は次の通り。（演奏順、◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ト=トロンボーン。数字は重奏の数）

■小学生

【金賞】宇都宮市立田原（打三）、習志野市立東習志野（金八、千葉）、水戸市立常磐（金六）、相模原市立谷口台（金八）、市川市立大洲（木八、千葉）、相模原市立共和（木四）、船橋市立西海神（ク五、千葉）、船橋市立葛飾（金八、千葉）、船橋市立西海神（フ三、千葉）、真岡キッズハーモニー（管八、栃木）

【銀賞】相模原市立谷口台（木八）、高根沢町立阿久津（金八、栃木）、水戸市立三の丸（管六）、宇都宮市立田原（打七）、水戸市立三の丸（フ三）、相模原市立共和（金六）、東海村立村松（金六、茨城）、水戸市立常磐（木五）、宇都宮市立宮の原（金六）、横浜市立立野（金八）、東海村立村松（木三、茨城）

■高校

【金賞】川崎市立橘（打五）、習志野（金八、千葉）、習志野（ク四、千葉）、作新学院（木八、栃木）、◎幕張総合（金八、千葉）、幕張総合（サ八、千葉）、常総学院（サ四、茨城）、小金（ク五、千葉）、横浜創学館（管三）、◎常総学院（ク六、茨城）

【銀賞】水戸二（フ三）、茨城（打七）、作新学院（サ四、栃木）、取手聖徳女子（木八、茨城）、真岡（木八、栃木）、川崎市立橘（ク五）、昭和学院（金八、千葉）、水戸一（サ六）、幸福の科学学園（打三、栃木）、真岡（金七、栃木）、桐蔭学園（ク四、神奈川）、昭和学院（打四、千葉）

【銅賞】平塚中等教育（ク六、神奈川）、取手聖徳女子（打五、茨城）、桐蔭学園（木八、神奈川）、宇都宮東高・中（ク五）、宇都宮中央（サ四）、明秀学園日立（金八、茨城）、横浜創英中・高（木八）

■大学

【金賞】千葉（ク七）、神奈川（フ三）、◎神奈川（金五）

【銀賞】筑波（ク八、茨城）、白鷗（金八、栃木）

【銅賞】茨城（ク七）、千葉（ト四）、白鷗（サ六、栃木）