¡È4ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡É¼Â¶È²È¡¦²«â«»á¡¢ºÆº§¡õºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¡È4ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡É¤Î¼Â¶È²È¡¦²«â«»á¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢ºÆº§¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤ªÁê¼ê¤È¤Î¡È¤·¤¢¤ï¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ÇºÆº§¤òÊó¹ð¤·¤¿²«â«»á
¡¡²«»á¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²«»á¤Ï¡¢1¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡¦½÷À¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤ò½ä¤ê¡¢À³Ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î°ÛÀ¤¿¤Á¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯11·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¤Ï¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢23Ç¯3·î¤ËÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦½©ÁÒÎÊ»Ò¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å24Ç¯7·î¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤ªÁê¼ê¤È¤Î¡È¤·¤¢¤ï¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ÇºÆº§¤òÊó¹ð¤·¤¿²«â«»á
¡¡²«»á¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²«»á¤Ï¡¢1¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡¦½÷À¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤ò½ä¤ê¡¢À³Ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î°ÛÀ¤¿¤Á¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯11·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¤Ï¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢23Ç¯3·î¤ËÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦½©ÁÒÎÊ»Ò¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å24Ç¯7·î¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£