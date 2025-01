SIX LOUNGEヤマグチユウモリ『FLASH THE FIRST TAKE』初登場！アニメ『BLEACH』主題歌「言葉にせずとも」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ヤマグチユウモリの圧倒的な歌唱力が際立つインパクト抜群の一発撮りパフォーマンスは必見!

SIX LOUNGEのヤマグチユウモリ(Gu、Vo)がYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』の主題歌「言葉にせずとも」を一発撮りで披露。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

ヤマグチが歌唱した「言葉にせずとも」は重厚なバンドサウンドにエッジの利いた歌詞をのせた王道ロック曲で、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』の主題歌にも起用され話題に。ソロでのパフォーマンスとなった今回は、ヤマグチの圧倒的な歌唱力がより際立つインパクト抜群の一発撮りパフォーマンスとなっている。

SIX LOUNGEは、6月から全国6都市を巡る『SIX LOUNGE “Do You Love Me?” TOUR』を開催。ファイナル公演は、7月6日に東京・日比谷野外大音楽堂で行われる。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

SIX LOUNGE OFFICIAL SITE

https://six-lounge.com/