¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£à¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Êá¤Øµß¤¤¤Î¼ê¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡£Æ£±¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¿Æ¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Î¾º³ÊÁè¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¤Ï£µ¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Ë¾¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥á¥¤¥ó»á¤¬ÆüËÜ¿Í£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯¤Ë¸½¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï½¤Àµ¤¹¤Ù¤°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤µ¤ä¡¢ÈùÄ´À°¤¹¤Ù¤Â¿¤¯¤ÎÎÎ°è¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À£²£´ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢²þÁ±¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¼«¿È¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿»þ¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¼¤äÂÖÅÙ¤«¤é´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£µ»½ÑÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤ò£±¡ó¤Ç¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¡£ÌÜÉ¸¤ÏÈà¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ÏºÍÇ½¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ò¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¼Ô¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£