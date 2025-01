SCANDALが、3月5日(水)にリリースするEP『LOVE, SPARK, JOY!』のジャケット写真・収録情報を解禁した。各形態のCDには3ヶ月連続配信でリリースされる3曲に加え、SCANDALが結成初期に初めてカバーした楽曲である、ロイ・オービソンの「Oh, Pretty Woman」を収録。初回限定盤のBlu-rayには<SCANDAL TOUR 2024 ”LUMINOUS”のZepp Haneda>公演の模様が全20曲、アンコールまで収録されている豪華な内容。音楽を始めた頃の衝動を思い出すような原点回帰をすると同時に、新たな挑戦という側面も持っている一枚となっている。

リリース情報







『LOVE, SPARK, JOY!』発売日:2025年3月5日(水)【EP「LOVE, SPARK, JOY!」 予約特設サイト】https://www.her-label.com/LOVE_SPARK_JOY/・初回限定盤:CD+Blu-ray 税込¥6,600(税抜¥6,000)〈CD〉全形態共通1. Terra Boy2. どうかしてるって3. Soundly4. Oh, Pretty Woman〈Blu-ray〉SCANDAL TOUR 2024 ”LUMINOUS” @Zepp Haneda1. 群青pleats2. 恋するユニバース3. LOVE ME DO4. 私たち5. 1:476. 愛の正体7. Plum8. LOOP9. 最終兵器、君10. テイクミーアウト11. Fuzzy12. あなたへ13. ファンファーレ14. Line of sight15. 瞬間センチメンタル16. LOVE SURVIVE17. ハイライトの中で僕らずっと18. STANDARD19. 会わないつもりの、元気でね20. Sisters・通常盤:CD 税込 ¥1,980(税抜¥1,800)〈CD〉全形態共通1. Terra Boy2. どうかしてるって3. Soundly4. Oh, Pretty Woman