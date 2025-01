レアル・ベティスはブラジル代表FWの獲得に成功したようだ。



『El Chiringuito TV』によると、マンチェスター・ユナイテッドに所属する24歳のブラジル代表FWアントニーは今冬の移籍市場でレアル・ベティスにレンタル移籍することが決定的になったという。



2022年8月にアヤックスから8500万ポンドという高額な移籍金でマンU行きを決断したアントニー。しかし加入当初の期待とは裏腹にここまでは目立った活躍は見せられておらず、序列は下がる一方に。今季もここまでプレミアリーグの先発出場はなく、出場は途中出場の8試合のみに。改革進めるマンUでの居場所は徐々になくなっており、今冬での退団が既定路線とも伝えられていた。





Presenting our Goal of the Month for October...@Antony00 Man City!#MUFC || #PL pic.twitter.com/Vy8YJ9Fij5