DVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦ ¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾ÞµÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡ºØÆ£¶³Âå¡Ö¿åÃå¤Ë¤ÏÃÑ¤¸¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥§¡¼¥¹¤È9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÌµÁÐÃæ¡ª¡¡¿åÃå¤òÃå¤Æ¤â¾åÉÊ¤µ¤¬Éº¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢½÷²¦¡ª¡ØÌµÅ¨¤Î½÷¿À¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
ºòÇ¯2024Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹!¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?
Çä¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÏÃÂêÀ¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤ÆDVD¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¤È½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤µ¼Ô¤¬ÂçÆ¤ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦ ¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏºØÆ£¶³Âå¡Ê¤ä¤¹¤è¡Ë¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥§¡¼¥¹¤È9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌµÁÐÃæ¡ª
¢£ÇØ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï ¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤·¤¿
¡½¡½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¶³Âå¡¡ËèÆü¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢½é·ÇºÜ¤Ï½µ¥×¥ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¶³Âå¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ë¡¢¿·¿ÍÆÃ½¸¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤°»£¤ê²¼¤í¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¶³Âå¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÌÜÁ°¤ÇÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æü¡¹À¸³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç»£±Æ²ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ±þÊç¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»£±Æ²ñ¤Ï»äÉþ¤Î¤ß¤Ç¡¢¿åÃå¤Ë¤ÏÃÑ¤¸¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë26ºÐ¤Ç¤·¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿åÃå¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ÈÄ¹173Ñ¤Î9Æ¬¿È¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢±Ç¤¨¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¶³Âå¡¡ÇØ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢»ä¤À¤±Ä¹¿È¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¸ÄÀ¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï»æ°ì½Å¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹âº¬¤Î²Ö¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢ÏÃ¤¹¤È¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤µ¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¶³Âå¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹(¾Ð¡Ë¡£»×¤Ã¤Æ¤¿À³Ê¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½2024Ç¯¤ÏÂçË»¤·¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¶³Âå¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢µÙ¤ß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£¤½¤ó¤ÊÇä¤ì¤Ê¤¤9Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤á¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¶³Âå¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËºØÆ£¶³Âå¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âºØÆ£¶³Âå¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üºØÆ£¶³Âå¡Ê28ºÐ¡Ë
¿ÈÄ¹173Ñ B85 W64 H91
1996Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£26ºÐ¤Ç»£±Æ²ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤Ø¡£ºòÇ¯¤Ï»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¡¢¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤â¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤°¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÍÌî¤¤è¤¾¤¦¡¡»£±Æ¡¿Æâ»³°ìÌé