1980年代から現在までに発売された、女性アイドル、女優、グラビアアイドル、声優、美女アスリートらの写真集108タイトルを紹介するガイドブック『一度は見たい! アイドル&グラビア名作写真集ガイド』(徳重龍徳/写真集ガイド制作委員会・著)が、2025年1月24日に玄光社からリリースしました。税込み2750円、A5判144ページ。



【写真】女性にも支持された田中みな実『Sincerely yours…』

同書に掲載されるのは、さまざまな時代を彩った女性アイドル、女優、グラビアアイドルたちの写真集。一見の価値ある話題作から隠れた名作まで108タイトルをピックアップした、日本初のグラビア写真集のガイドブックです。中古市場やオークションサイトが活況を呈し、過去の作品を手に入れることも容易となった現在、写真集購入の“手引き書”としても活用したいガイドブックです。



【登場する写真集(掲載順)】

田中みな実『Sincerely yours…』

南野陽子『陽子をひとりじめ……』

小泉今日子『明星特別編集 わたし今日子』

安達祐実『私生活』

鈴木愛理『卒業』

頓知気さきな『ときめきヒロイン』

井上和香『IW』

武田玲奈『short』

天野きき『フロントメモリー』

安斉星来『Sirius』

なえなの『なえとなえなの』

村島未悠『むらみゆ』

高田里穂『完成された未完成』

丹生明里『やさしい関係』

雪平莉左『とろける』

篠崎愛『IDEA』

川津明日香『明日から。』

豊田ルナ『月‐Luna‐』

寺本莉緒『CURIOSITY』

鈴木絢音『光の角度』

藤田ニコル『好きになるよ?』

山田南実『みなみと』

小宮有紗『Majestic』

与田祐希『日向の温度』

齋藤飛鳥『潮騒』

生駒里奈『君の足跡』

橋本奈々未1st写真集『やさしい棘』

西野七瀬『普段着』

大島優子『脱ぎやがれ!』

有村架純『深呼吸‐Shin・Kokyu‐』

マギー『マギー マギー マギー』

菜々緒『1028_24 NANAO 菜々緒 超絶美脚写真集』

松井玲奈『松井玲奈 写真集「きんぎょ」』

小野恵令奈『ツンエレ!帰ってきたえれぴょん(18)』

逢沢りな『Rina』

紗綾『ツボミ』

南明奈『HARU NATSU AKINA』

堀北真希『ひこうきぐも』

紺野あさ美『ASAMI KONNO』

松浦亜弥『まっ!ちゅら』

杏さゆり『水着ファイターEVOLUTIONS anzu n’ roses』

野村佑香『tag』

吉野紗香『Sweet16 吉野紗香写真集』

松本恵『春・夏・秋・冬−松本恵ファースト写真集』

本上まなみ『Smoochy』

高橋由美子『pure mint』

渡辺満里奈『NOTE BOOK』

手塚さとみ『少女だった 手塚さとみ写真集』

伊織もえ『ぼくともえ。』

中川翔子『ミラクルミライ』

内田理央『だーりおといっしゅうかん。』

華村あすか『月刊 華村あすか 今』

壇蜜『濃密 私の奴隷になりなさい』

永作博美『月刊永作博美』

中島史恵『#54』

高橋凛『抱いて』

京佳『FRONTERA』

林田百加『ハイレグの国』

草野綾『白ばらの夜』

歩りえこ『スフィア』

永尾まりや『ヤバイ!まりや。』

似鳥沙也加『Ribbon』

山崎真実『カメリア』

藤乃あおい『Aoi』

ひし美ゆり子『ひし美ゆり子写真集 All of Anne:2021』

南里美希『heavenly』

川崎あや『ジャパニーズ グラビア』

青山ひかる『艶猫』

菜乃花『NN』

橋本梨菜『RIRIKOI』

鈴木ふみ奈『Maganda!』

都丸紗也華『とまるまる』

橋本マナミ『接写』

久松郁実『La iku』

戸松遥『I may Me』

杉本有美『Chiamata』

杉原杏璃『AnRibbon』

吉木りさ『赤裸々−せきらら−』

平野綾『Girlfriend』

滝沢乃南『NAKED PEACH』

浜田翔子『感じるんです』

浅尾美和『asao miwa』

北村ひとみ『ゆれる想い』

秋山莉奈『楽園 二十歳のシークレット・パラダイス』

愛川ゆず季『CITRON』

児島美ゆき『陽炎』

矢部美穂『Love Sex Life』

桜樹ルイ『櫻 −SAKURA−』

大原かおり『BRAND O』

インリン・オブ・ジョイトイ『インリン・オブ・ジョイトイの造反有理』

テライユキ『Shangri*la』

小島可奈子『39℃』

青木裕子『どうしようもないくらい好き』

大西結花『FLORE』

水谷ケイ『NICE BODY』

横須賀昌美『挑戦』

小松みゆき『ベイ・サイド・レディ』

美保純『時の物語り』

『夏色フォトグラフィー』

『LANDMARK』

『未来ちゃん』

『スクールガール・コンプレックス』

『もう、家に帰ろう』

『ちんかめ』

『Sloppy Girls』

『きクぜ!』

『素足のアイドルたち』

『センチメンタルな旅』



著者の徳重龍徳(とくしげ・たつのり)さんは大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として秋葉原で年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年に外資ウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを多数担当。その後、テレビ東京のオウンドメディアの編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆するほか、グラビア評論家としても活動。Xアカウント:@tatsunoritoku