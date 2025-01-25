SiM、海外ヘッドラインツアー＜“PLAYDEAD” HEADLiNE EUROPIAN TOUR 2024＞を配信
SiMが2024年11月から12月にかけて開催した海外ヘッドラインツアー＜“PLAYDEAD” HEADLiNE EUROPIAN TOUR 2024＞より、ロンドン、パリ、ケルン公演のドキュメンタリーライブ映像をLeminoにて配信することが発表となった。
◆SiM 画像
本配信はPART1.(ロンドン公演)、PART2.(パリ公演)、PART3.(ケルン公演)の3作構成となるもの。2025年1月24日(金)のPART1.配信から3ヶ月連続で公開される。PART2.は2月28日(金)、PART3.は3月28日(金)の公開を予定している。
■配信『SiM “PLAYDEAD” HEADLiNE EUROPEAN TOUR 2024』
配信期間：2025年1月24日(金)18:00〜6月30日(月)23:59
配信形態：無料配信
▼＜PART2.(パリ公演)＞
配信期間：2025年2月28日(金)18:00〜6月30日(月)23:59
配信形態：Leminoプレミアム(月額990円※1)
▼＜PART3.(ケルン公演)＞
配信期間：2025年3月28日(金)18:00〜6月30日(月)23:59
配信形態：Leminoプレミアム(月額990円※1)
Leminoサービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/
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