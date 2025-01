PCを起動した際に、OSが動作する前にCPUやメモリなどが正しく動作するように制御するインターフェースが UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)です。このUEFIにNyan Catを移植する「UEFI NYAN 80x25」が公開されました。GitHub - diekmann/uefi_nyan_80x25: Porting Nyan cat to UEFI. In Rust 🦀. Writeup ✍️

https://github.com/diekmann/uefi_nyan_80x25How Nyan Cat Was Ported To UEFI | Hackadayhttps://hackaday.com/2025/01/13/how-nyan-cat-was-ported-to-uefi/「Nyan Cat」は、2010年にニコニコ動画で発表された曲「Nyanyanyanyanyanyanya!」を音声合成ソフト「UTAU」の桃音モモでカバーした音源を使用した以下のアニメーション動画で、2011年に公開されて人気を博し、ネットミームとなりました。Nyan Cat! [Official] - YouTubeUEFI NYAN 80x25は、このNyan CatをUEFIアプリケーションとして実行できるプログラムです。開発者のCornelius Diekmann氏は「Rustを学習し、『Hello World』を出力できるようになってから、UEFIアプリで文字列を出力するEFI Simple Text Output Protocolを開発し、Nyan CatのGIFアニメーションをテキストに変換して実装した」と、開発の経緯を語っています。具体的には、Nyan CatのGifアニメーションを40×25ピクセルに縮小し、最初のフレームをGIMPでHTMLのテーブル形式にエクスポートします。その後、Pythonのスクリプトで解析し、各色をURFIの対応する色定数にマッピングしてから、Rustのコードを生成したとのこと。これによって、Nyan CatがUEFI環境で表示可能なテキストベースのフォーマットに変換されます。UEFI NYAN 80x25をインストールすると、UEFIのBootメニューに「nyan」が追加されています。以下は実際にUEFI NYAN 80x25を動かしたところ。あくまでもテキストベースなので音楽は流れません。Diekmann氏は「Windows 10のサポートが終了しますか? Nyan Catを新しいOSとして使用してください。Linuxは複雑すぎますか? Nyan Catを新しいOSとして使用してください。BSDは難解すぎますか? Nyan Catを新しいOSとして使用してください。macOSはThinkPadでネイティブに動作しませんか? Nyan Catを新しいOSとして使用してください」とコメントしています。