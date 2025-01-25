¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶Èï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¼ê¸ý¸ø³«¡ÄÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÅÅÏÃ¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤éÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤¬¤½¤ÎÈÈ¹Ô¤Î¼ê¸ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÊË¡¾Ê¤Ï23Æü¡¢¸¡»¡¤¬¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¿å¸¶Èï¹ð¤È¶ä¹Ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÄÌÏÃ¤Î²»À¼¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼
¡Ö¤É¤Á¤éÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¿å¸¶Èï¹ð
¡ÖI'm ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´ÍÑ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¿å¸¶Èï¹ð
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î²¼4·å¤Î¿ô»ú¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢2ÃÊ³¬Ç§¾Ú¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Í§¿Í¤Î¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢20Ëü¥É¥ë¤ÎÁ÷¶â¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï¿å¸¶Èï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¶¯Íß¡É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¶Øîþ4Ç¯9¤«·î¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Ø¤ÎÇå½þ¶â¤È¤·¤Æ26²¯5000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤â¼õ¤±¡¢¼ýÆþ¤â¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶Øîþ1Ç¯6¤«·î¤Î¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ·º¤ÏÍè·î6Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£