Ä¹¤¤È±¤òÆ¬¤Î¾å¤Ç¤¯¤¯¤Ã¤¿ÃË¤¬°û¿©Å¹¤Ç½÷À¡Ê82¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤ê41Ëü±ß¤òÃ¥¤¤Æ¨Áö¡¡Âçºå¡¦Ì§ÌÌ
¤¤Î¤¦¡¢ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃË¤¬Å¹¼ç¤Î¹âÎð½÷À¤ò¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤ê¡¢¸½¶â41Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢Âçºå¤ÎÌ§ÌÌ¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤Ç¡¢Å¹¼ç¤Î82ºÐ¤Î½÷À¤¬¿²¼¼¤Ë¤¤¤¿ÃË¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¡¢´é¤äÎ¾¼ê¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤è¤½20Ê¬¸å¡¢ÀßÈ÷¹©»ö¤Î¶È¼Ô¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤Ï½÷À¤Î¿ÆÂ²¤òÁõ¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¡¢¶È¼Ô¤¬¹©»öÂå¶â¤òÀÁµá¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï½÷À¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶È¼Ô¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¡¢ÃË¤Ï½÷À¤«¤é¸½¶â41Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¤Ï¡¢Å¹¤ÏµÙ¤ß¤ÇµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï25ºÐ¤«¤é30ºÐ¤¯¤é¤¤¡¢Ä¹¤¤È±¤òÆ¬¤Î¾å¤Ç¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£