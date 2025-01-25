WEST.¾®ÂíË¾¤µ¤ó¤¬J1³«ËëÀï¤Î¡ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÉÍè¾ì! ¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï24Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç2·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1Âè1Àá¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ë¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØWEST.¡Ù¤Î¾®ÂíË¾¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï19»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¾®Âí¤µ¤ó¤Ï18»þ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâÈÖÁÈ¡ØHEAT UP TIME¡Ù(¥Ô¥Ã¥Á¾å¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦ÉÕ¶á/Áª¼ê¥Ù¥ó¥Á´Ö)¤Ø¤Î½Ð±é¡¢18»þ57Ê¬¤«¤é¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¨¥¹¥³¡¼¥È»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±«Å··è¹Ô¤À¤¬¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï19»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£¾®Âí¤µ¤ó¤Ï18»þ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâÈÖÁÈ¡ØHEAT UP TIME¡Ù(¥Ô¥Ã¥Á¾å¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦ÉÕ¶á/Áª¼ê¥Ù¥ó¥Á´Ö)¤Ø¤Î½Ð±é¡¢18»þ57Ê¬¤«¤é¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¨¥¹¥³¡¼¥È»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±«Å··è¹Ô¤À¤¬¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2/14(¶â)ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1 Âè1Àá CÂçºåÀï ¡ÖWEST.¾®Âí Ë¾¤µ¤ó¡×Íè¾ì·èÄê! #¥¬¥ó¥ÐÂçºå #GAMBAOSAKA https://t.co/CS3nT2wJmi— ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë (@GAMBA_OFFICIAL) January 24, 2025