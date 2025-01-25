¡Ú¥¨¥ó¥¿¥á¼èºà¸½¾ì¡Û»³²¼¥ê¥ª Èõ¸ýÆüÆà ÀêÉôË¼»Ò Áð¾ì¾°Ìé´ÆÆÄ ±Ç²è¡ÖÀã»Ò a.k.a.¡×½éÆüÉñÂæ°§»¢
»³²¼¥ê¥ª¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ç±é¤â10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È±Ç²è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖµÞ¤Ë´¶Æ°¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ê±Ç²è¤¬¡ËÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤È´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿
»Å³Ý¤±¤¿æ«¤Ë¡È¥¯¥Þ3Æ¬¡ÉÆ±»þ¤Ë¡¡ÀìÌç²È¤âÎÄÍ§²ñ¤â¶Ã¤¤¤¿¡Èµ®½Å±ÇÁü¡É
ºÇ¸å¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»³²¼¤é¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿