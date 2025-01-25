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AS239¡¡¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡Ê16¡§50¡Ë¡Á¥¢¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê19¡§30¡Ë¡¿ÅÚ
AS447¡¡¥¢¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê17¡§45¡Ë¡Á¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡Ê23¡§15¡Ë¡¿ÅÚ
AS448¡¡¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡Ê14¡§55¡Ë¡Á¥¢¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê18¡§30¡Ë¡¿ÅÚ