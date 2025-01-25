ÌëÃæ¤Ë¥°¥º¤ë»Ò¤É¤â¤¬Ä«¤Þ¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä¡Ä2»ù¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¥Þ¥Þ¤¬»ØÆî¤¹¤ëŽ¢7¤Ä¤Î½Ï¿ç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥®¥ç¥óÃø¡¢äÌÅÄ½ç»ÒÌõ¡Ø0¡Á5ºÐ¡¡¸¤¤Ç¾¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿ ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÇî»Î¤Ç¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç2»ù¤ò°é¤Æ¤¿¥Þ¥Þ¤ÎÇ¾²Ê³Ø°é»ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¿çÌ²»þ´Ö¡×¤È¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¡×
½½Ê¬¤ÊÌ²¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£Ì²¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤¬º£¸½ºß¤Îµ¡Ç½¤òºÇÅ¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¿²¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÎ©¿çÌ²ºâÃÄ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤òÊ¬¤±¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡¢ÂçÉôÊ¬¤ÎÀìÌç²È¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¿²¤ì¤Ð¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡¢Ãë¿²¤ÈÌë¤Î¿çÌ²¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí¿çÌ²»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤ºÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
»Ò¤É¤â¤¬¤É¤ì¤À¤±¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï3¡Á5ÆüÄøÅÙ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬Ì²¤Ã¤¿»þ´Ö¤Èµ¯¤¤¿»þ´Ö¡¢¤ªÃë¿²¤Î»þ´Ö¤òÁ´Éô½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ò·×»»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¾¯¤·Ä¹¤¯´Ñ»¡¤·¤ÆÊ¿¶Ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀìÌç²È¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î»Ò¤è¤ê¿çÌ²»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿²¤Ê¤¤¤Ç¤ªÃë¿²¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ªÃë¿²¤ÏÁá¡¹¤ËÂ´¶È¤·¤ÆÌë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÃæ¡¢¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ÏÍ×Ãí°Õ
»Ò¤É¤â¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤òÇÄ°®¤·¤¿¤é¡¢½½Ê¬¤ËµÙÂ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯¿²¤Æµ¯¤¤¿»Ò¤ÏÄ«¤«¤é¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ãë´Ö¤â³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Èµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¶èÊ¬¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä«¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÃë¿²¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¦¥È¥¦¥È¤·¤¿¤ê¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤Þ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤Ã¤¯¤¦¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬¿ä¾©»þ´Ö¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤ÈµÙ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£È¯Ã£Ãæ¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÆü¤µ¤Þ¤È°ì½ï¡×¤¬¤¤¤¤
»Ò¤É¤â¤¬¤è¤¯Ì²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤ë½Ö´Ö¤À¤±´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³µÆü¥ê¥º¥à¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤éÌë¿²¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¤¬¼«Á³¤ËÌÜ³Ð¤á¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿çÌ²ÀìÌç²È¤ÏÂç¿Í¤¬Ìë¹¹¤«¤·¤ò¤·¤ÆÄ«¿²Ë·¤·¤Æ¤â¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬µ¬Â§Åª¤Ç¼Á¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð·ò¹¯¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤Î½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ã£Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆü¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ëµ¯¤°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÌ²¤ë¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿çÌ²¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î³èÆ°¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î7»þ¤Ëµ¯¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÏÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸áÁ°10»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÌëÃæ¤Î12»þ¤Ë¿²¤ë»Ò¤Ï4¡¢5»þ´Ö¤ò°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¤Ë½Ð¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é24»þ´Ö¤ÎÃ±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¡¢»þ´ÖÂÓÊÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ä«¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¯¤¤ë
¢¸áÁ°Ãæ¤ËÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤ë
£¤ªÃë¿²¤äµÙ¤à»þ´Ö¤ò¤È¤ë
¤Í¼Êý¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë
¥Ìë¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë
¦µ¬Â§Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¼é¤ë
§¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ò¸«Ä¾¤¹
¢£¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È°§»¢¤ò
¡Ä«¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¯¤¤ë
»Ò¤É¤â¤¬²¿»þ¤Ëµ¯¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Àµ³Î¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¾ð¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Ä«³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½½Ê¬Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â»Ò¤É¤â¤¬Ìë¹¹¤«¤·¤·¤ÆÄ«¿²Ë·¤¹¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤¯µ¯¤³¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìµ¤¤Ë»þ´Ö¤òÁá¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢30Ê¬¤º¤ÄÁá¤á¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¤òÅ¬±þ¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¥¤¥³¡¼¥ë¸÷¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ÇÄ«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ÆÆüº¹¤·¤òÆþ¤ì¡¢ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÇ¾¤ËÄ«¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¼¤ä²»¤Ë¤â¸÷¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯µ¯¤³¤¹À¼¡¢²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤·À¼¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²»³Ú¤äÂæ½ê¤ÇÄ«¿©¤Î»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ë²»¤Ê¤É¤Ç¡¢°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤éÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤êÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ç°ìÆü¤ò»Ï¤á¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä«¤Î¤ª»¶Êâ¤Ï¿Æ¤ÎÌ²¤ê¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¢¸áÁ°Ãæ¤ËÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤ë
¸áÁ°Ãæ¤ËÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÇ¾¤¬¤¹¤Ã¤¤êÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ê¤é¡¢Ä«¤Î¤ª»¶Êâ¤ä¸áÁ°Ãæ¤Î»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ê¤é³Ø¹»¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø¹»¤¬¶á¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤ÏÅÐ¹»Á°¤Ë10Ê¬¤è¤±¤¤¤ËÊâ¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¤¯ÅÐ¹»¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍ·¤Ù¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤éÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤ì¤Ð¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£Æüº¹¤·¤Ï¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤ê¡¢°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ÆÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë²°³°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ªÃë¿²¤Î¤·¤¹¤®¤ÏÌë¤ÎÌ²¤ê¤Ë°±Æ¶Á
£¤ªÃë¿²¤äµÙ¤à»þ´Ö¤ò¤È¤ë
¤Þ¤À¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃë¿²¤Ï°ìÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÌëÌ²¤ë¤¿¤á¤Î¿çÌ²Êä½¼¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Ìë¤Þ¤Ç¤ÎÆü²Ý¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤ËµÙ¤à»þ´Ö¤À¤È¹Í¤¨¡¢Ìë¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Û¤É¿²¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÃë¿²¤ÏÂÎ¤ÈÇ¾¤ËµÙÂ©¤òÍ¿¤¨¤Æ°ìÆü¤Î¹ÔÆ°¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢³Ø½¬¤äµ²±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤ªÃë¿²¤·¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í¤ªÃë¿²¤ÏÂ´¶È¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢Ì²¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇµÙÂ©¤ò¼è¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÃë¿²¤Ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿¿ä¾©»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÃë¿²¤ÎÂ´¶È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë1¡Á2ºÐº¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢3¡Á4ºÐº¢¤ËÂ´¶È¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ªÃë¿²¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¿çÌ²¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È²ÈÄí¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÃë¿²¤Î»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ï²÷Ì²¤ÎÂçÅ¨
¤Í¼Êý¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë
Í¼¿©°Ê¸å¤Ï°ìÆü¤ò½ª¤¨¤ë²áÄø¤Ë¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Ì²¤ê¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¿²¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¼¿©¤ò½ª¤¨¤ÆÌ²¤ê»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¹¤®¤ë¤È¶õÊ¢¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¼¿©¸å¤Ï¾ÈÌÀ¤ò¾¯¤·Íî¤È¤·¤ÆÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£Áû¡¹¤·¤¤²»³Ú¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È·ëÏÀ¤¬½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤¬¿çÌ²¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¹ð¤¹¤ëÀìÌç²È¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é½Ð¤ë¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÂÎ¤¬Ìë¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸³²¤·¡¢Ì²¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢»æ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤è¤ê¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌ²¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ¤ò¹µ¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é½Ð¤ë¸÷¡¢ÆÃ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Î±Æ¶Á¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´Î¾¿Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ä»Ò¼é²Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤¬¡Ä
¥Ìë¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë
¿²¤ë»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿Ä¾¸å¤è¤ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Îä¤á¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬Ì²¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤âÃë´Ö¤è¤ê¾¯¤·ÎÃ¤·¤¤¤Û¤¦¤¬½Ï¿ç¤Ë¤ÏÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ï¿ç¤ËÅ¬¤·¤¿¼¼Æâ²¹ÅÙ¤ÏÌó18.3ÅÙ¡¢¿·À¸»ù¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¤20.5ÅÙ¤¬Å¬Åö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¿²¤ëÉô²°¤Ï°Å¤¯¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤ËÌë¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ÎÉô²°¤Ï¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤è¤êÉáÄÌ¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ä«¡¢¼«Á³¤ËÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Áë¤Î¤½¤Ð¤ËÌÀ¤ë¤¤³°Åô¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ù¥Ã¥É¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢»Ò¼é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°ìÆü¤ò½ª¤¨¡¢¿Æ¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÌ²¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿²¤ë¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬ÇØÃæ¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¥Þ¥Þ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¿þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë½¬´·¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤Î½Ï¿ç¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¿²¤ë¤¿¤á¤ËÂ¾¤Î¿Í¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ã»´ü´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤Î½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÌë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿²¤ë»þ´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½ù¡¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤òÁÜ¤·¤Æ¤Þ¤¿Ì²¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤À¤±1¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¿²¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖµÙÆü¤À¤«¤éÌë¹¹¤«¤·¡×¤Ï¤ª´«¤á¤·¤Ê¤¤
¦µ¬Â§Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¼é¤ë
24»þ´Ö¤Î¿ÈÂÎ¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ¬Â§Åª¤ÊÀ¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤¬Ä«¤Ç¤¤¤Ä¤¬Ìë¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ä1¿Í¤Ç¿²¤ë¤Î¤«¤ò³Ø½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿°ìÆü¤ÎÆü²Ý¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¬Â§Åª¤Ë°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½µËö¤âÊ¿Æü¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¤ªÃë¿²¤Î»þ´Ö¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤ÆÆü²Ý¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂµ¤¤¬¼£¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Íð¤ì¤¿Æü²Ý¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½¤Éü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¿Æ¤¬¡Ö¤è¤¤¿çÌ²´Ä¶¡×¤òÀ°¤¨¤ë
§¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿çÌ²¥ê¥º¥à¤ò¸«Ä¾¤¹
»Ò¤É¤â¤ÎÌ²¤ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¿Æ¤Î¿çÌ²¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌ²¤ê¤Ï¿Æ¤ÎÌ²¤ê¤È»÷¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ì²¤ê¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¿¿»÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬Ä«µ¯¤¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Æ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ìë¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿Æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À³Ø½¬ÃÊ³¬¡£¿Æ¤¬¤Þ¤ºÌ²¤ê¤òÊë¤é¤·¤ÎºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤¤¿çÌ²´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÃë¤Ë»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¡×¡ÖÌëÃÙ¤¯¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¡£Ì²¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÃ±½ã¤Ç¤É¤ì¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÇ¾¤¬¤è¤¤¿çÌ²¤ò³Ø¤Ó¡¢È¯Ã£¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
¥¥à¡¦¥Ü¥®¥ç¥óÇ¾²Ê³Ø¼Ô
¹âÎïÂç³Ø¿´Íý³Ø²Ê½¤Î»¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç°Õ»×·èÄê¿À·Ð²Ê³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢¿´Íý³ØÇî»Î¤Î³Ø°Ì¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿Í¤ÎÇ¾¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò²¼¤¹¤«¤¬¼ç¤Ê¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¡£¼«¿È¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ó¡¼Ç¾³«È¯¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ËÇ¾²Ê³Ø¤È¿´Íý³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿»Ò°é¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¡£·ò¹¯¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿Ç¾È¯Ã£¤Î¤¿¤á¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤È´Ä¶²þÁ±¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¼«¸ÊÅýÀ©¤ª¤è¤Ó°Õ»×·èÄêÇ½ÎÏ¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¥Ö¥í¥°¥é¥à¤ò¸¦µæ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÇ¾²Ê³Ø¼Ô ¥¥à¡¦¥Ü¥®¥ç¥ó¡Ë