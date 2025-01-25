¡Ö¼Ö¤ò¤È¤á¤è¤¦¤È¥Ð¥Ã¥¯¡×¹âÎðÃËÀ±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬Å¹¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ ¥¬¥é¥¹2Ëç³ä¤ì¤ë ÂçÊ¬
ÂçÊ¬»Ô¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹âÎðÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¥¬¥é¥¹2Ëç¤¬³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
25Æü¸áÁ°¡¢ÂçÊ¬»Ô²¼·´Æî¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÊÉ¤Ë¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à80ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÊÉÌÌ¤Î¥¬¥é¥¹2Ëç¤¬³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢Å¹¤Ë¤¤¤¿µÒ¤ä½¾¶È°÷¤ª¤è¤½20¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤â¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¤Ï¡ÖÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤ò¤È¤á¤ë¤¿¤á¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö»ß¤á¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬±¿Å¾Áàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£