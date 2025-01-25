ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ß¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ß¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ²Ï¹ç°ê¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î30Æü¸ø³«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£
ÌÚÂ¼¤Ï24Æü¡¢¡Ö¥À¥¯´ÀÎ®¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ªºÇ¹â¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¸åÇÚ¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ²Ï¹ç°ê¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î30Æü¸ø³«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£
ÌÚÂ¼¤Ï24Æü¡¢¡Ö¥À¥¯´ÀÎ®¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ªºÇ¹â¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¸åÇÚ¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«