¡Ö¹ø¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡×¤¬»É·ãÅª¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¥¶¥®¥È¥ï¤Î¡ÔÎ®¹Ô¤ê¤Î¸«¤»¤¹¤®¥À¥ó¥¹¡Õ¤Ë¥Õ¥¡¥óè«Á³
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¶ØÃÇ¤Î¥À¥ó¥¹¡Ä
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÇÊ¿¾»¸ÞÎØ¡Ê18Ç¯¡Ë½÷»Ò¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ïÁª¼ê¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³Ú¤·¤²¤ËÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬»É·ãÅª¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈà½÷¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤È»×¤·¤¾ì½ê¤ÇÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂçÎ®¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²Î¼êTyla¤Ë¤è¤ë¡ÖPUSH 2 START¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Õ¥£¥®¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉ¹¾å¤ÇºÇ¹â¤Î¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿½÷²¦¤Ë¤è¤ë¡ÈÎ®¹Ô¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÉþÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¶»¤è¤ê¾å¤òÂç¤¤¯³«Êü¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ï¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤ËÀÄ¤¤ÉÛ¤ò´¬¤¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÃ»¤á¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¹û¤ì¹û¤ì¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¶¼ã¤¯¤Æ¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¹¥±¡¼¥È¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¹ø¿¶¤ê¡Ä´®¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈà½÷¤ÎÈþËÆ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢½©ÅÄ¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¶¥®¥È¥ïÁª¼ê¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä»Ê²ñ¶È¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò³È¤²¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¶¥®¥È¥ï¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤¬ÂçÃíÌÜ¤À¡ª
°µ´¬¤ÎÈþ¥â¥â¡Ä¥¶¥®¥È¥ï¤Î¡Ö¥¹¥±Éþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼