¥×¥í¥Ý¡¼¥º¼ºÇÔ¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ÖËèÆü¤ß¤Æ¤ë¤ï¡¼¡×¤È¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¤Îº§Ìó»ØÎØ¤ò¸ø³«
°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Î¡Ö¿·½Õ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥ê¥¢¥ë¿ÍÀ¸¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Î´ë²èÆâ¤Ç¡¢2Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤Î¥ê¥Á¡Ê28¡Ë¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¡¢ÇË¶É¤·¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËèÆü¤ß¤Æ¤ë¤ï¡¼¡×¤È¡¢¸½¶â°ì³çÊ§¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿163Ëü±ß¤Îº§Ìó»ØÎØ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¤¢¤Î²ó¤Ï¸«¤ë¤Î¤¬¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£