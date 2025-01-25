DeNA¡¦ÅÙ²ñ¡¡¡Ö²ù¤·¤¤¡×ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¡Ä¹ÂÇ¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤Ø¡¡¾¡Éé¤Î2Ç¯ÌÜ¡¢¾Ð´é¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸
¡¡DeNA¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¡Ê22¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ìÈÖ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¸ì¤ëÅÙ²ñÎ´µ±
¢£¥Ò¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÁýÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥í¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý³Ñ¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é2ÀïÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³«Ëë¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢1·³¤È2·³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£DeNA¤¬ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¹¤éÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×ÅÙ²ñÁª¼ê
¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£²¿¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÙ²ñÁª¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤ÈÂÇ¤ÄÊý¸þ¡Ê¤¬°ã¤¦¡Ë¡£³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÅÙ²ñÁª¼ê
¡ÖµîÇ¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕÊý¸þ¤Ë¤â¤Ã¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£²ÝÂê¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó1·³ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÙ²ñÁª¼ê
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ìÈÖ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëº£Ç¯1Ç¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¥Ò¥í¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¾Ð´é¤ÎÅÀ¿ô¤Ï²¿ÅÀÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×ÅÙ²ñÁª¼ê
¡Ö150ÅÀ¡ª¡×
¡Ê¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×2025Ç¯1·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë