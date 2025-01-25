Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤¬¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡¡¥Ï¥Á¸øÁ°¸òº¹ÅÀ¤ËÀÄ»³³Ø±¡Á°¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Ë¤¢Á³
¡Ö¤ª¤·¤ç¤¦¥Ð¥ºTV¡¡2025¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î´ë²è¡ÖÅìµþ¼Ì¿¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼Í¦µª¤È¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¿ò¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÀµ·î¹±Îã¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¡£2025Ç¯1·î1Æü¤â2¿Í¤Ï¸Å¤¤¼Ì¿¿¤ÎÆ»Ï©¡¢´ÇÈÄ¡¢¥Ó¥ë¤Î·Á¤Ê¤É¤«¤é¾ì½ê¤òÅö¤Æ¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ª¸«¤»¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤âÊÑËÆ·ã¤·¤¯²þÂ¤Ãæ¤Î½ÂÃ«¤ÎÍÌ¾¾ì½ê¤À¡£¼Ì¿¿²È¤ÎÂëÌî¹¸»á¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØÄêÅÀ¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë½ÂÃ«º£ÀÎ¡Ù¡ÊÆó¸«½ñË¼¡Ë¤«¤é¡Ö½ÐÂê¡×¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¹Ù³°¡×¤À¤Ã¤¿
Åìµþ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¤ëÂëÌî»á¤¬½ÂÃ«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉ´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤È¤¤¤¦ºÆ³«È¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÌÀ¼£´ü¤Î½ÂÃ«¤Þ¤ÀÅìµþ¤Î¹Ù³°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ°Ê¸åµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
1¡¤½ÂÃ«¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤È¸À¤¨¤Ð¡©¡ÊÅìµþÅÔ¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢¡Ë
Åú¤¨¤Ï1956Ç¯¤Î¡Ö½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¸øÁ°¡×¡¢À¾¸ý¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤ÈÃÏ²¼Å´¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2¡¤·úÊª¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡£¡ÊÅìµþÅÔ¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢¡Ë
Åú¤¨¤Ï¡¢1947Ç¯¤Î¹ñÅ´¡Ê¸½ºß¤ÎJR¡Ë½ÂÃ«±Ø¡£±¦¤Ï¶ÌÅÅ¥Ó¥ë¤Ç¸å¤ËÅìµþ²ñ´Û¤È¤Ê¤ë¡£
3¡¤µª°Ë¹ñ²°¾¦Å¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¡£¡ÊÅìµþÉÜ½ÂÃ«Ä®¿¦°÷µÇ°¼Ì¿¿Ä¡¤«¤é¡Ë
Åú¤¨¤Ï¡¢1932Ç¯¤Î·ÃÈæ¼÷±ØÁ°¡£
4¡¤Æ»¤¬º¸¼Ð¤á¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÃí°Õ¡£
Åú¤¨¡¢ÀÄ»³³Ø±¡ÀµÌçÁ°¡£¼Ì¿¿¤ÏÀÄ»³³Ø±à½êÂ¢¡£
¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Á°¡£Æ»Ï©¤Ï1964Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ò·Àµ¡¤Ë40¥á¡¼¥È¥ëÉý¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¡£
ÂëÌî»á¤¬Áª¤ó¤À½ÂÃ«ÉÕ¶á¤Î»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï74¤«½ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î·úÊª¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡¢Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤¬¡¢ÀÎ¤ÏÈª¤ä¿¹ÎÓ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
ÂëÌî»á¤ÏÌÀ¼£¤ÎÊ¸¹ë¡¢¹ñÌÚÅÄÆÈÊâ¤Î¡ÖÉðÂ¢Ìî¡×¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
25ºÐ¤Î¹ñÌÚÅÄ¤ÏºÊ¤Ëµî¤é¤ì¤¿½ý¿´¤òÊú¤¨¤Æ½ÂÃ«Â¼¤Î¹âÂæ¤ËÈ¾Ç¯¤Û¤É²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Î±§ÅÄÀîÄ®ÊÕ¤ê¤À¡£¡ÖÉðÂ¢Ìî¡×¤Î°ìÀá¤Ë¡¢¡ÖµÖ¤ËÎ©¤Á¤ÆË¾¤á¤ÐÉÙ»Î¿¿Çò¤ËÏ¢»³¤Î¾å¤Ëæà¡Ê¤½¤Ó¡Ë¤æ¡£É÷À¶¤¯À¡¤á¤ê¡×¡£
Åö»þ¤Î½ÂÃ«¤«¤é¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÂëÌî»á¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤êÊâ¤¤¤¿2024Ç¯¡¢¼ã¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Î¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥ê¥µ¡¼¥ÁÈÉ¡Ë