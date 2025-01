ブルズの得点源ザック・ラビーンがフランチャイズ史上6人目の通算1万得点突破

1月24日(現地時間23日)。シカゴ・ブルズは敵地チェイス・センターで行われたゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を106-131で落とし、直近7戦を1勝6敗になってイースタン・カンファレンス10位の19勝26敗とした。

それでも、ブルズ在籍8年目をプレーするザック・ラビーンはゲームハイの24得点に3リバウンド4アシストと奮戦。今シーズンはここまで40試合へ出場し、平均24.0得点4.8リバウンド4.5アシストに加え、いずれも自己最高ペースとなるフィールドゴール成功率51.3パーセント、3ポイントシュート成功率45.1パーセント(平均3.2本成功)を残している。

そしてブルズでレギュラーシーズン通算414試合目を終えた29歳のウイングプレーヤーは、合計1万10得点に到達。創設59シーズン目のブルズで1万得点を突破したフランチャイズ史上6人目の選手に。

すでに3ポイント試投2879本と成功1123本で球団最多記録を更新し続ける男は、1月に入って6戦連続で30得点以上を残すなど得点源として活躍。1万得点をクリアしたことで、マイケル・ジョーダン、スコッティ・ピペン、ボブ・ラブ、ルオル・デン、ジェリー・スローンというレジェンドたちに次ぐ選手となった。

1️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ points as a Bull 🔥

Zach LaVine is the 6th Bulls player in franchise history to reach 10,000 points.

The list: Michael Jordan, Scottie Pippen, Bob Love, Luol Deng, Jerry Sloan pic.twitter.com/u3foNEBGqE

- Chicago Bulls (@chicagobulls) January 24, 2025