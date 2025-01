今季前半戦のユニフォーム売り上げ1位はカリー、チームグッズではセルティックスが首位

1月24日。NBAとNBA選手会(NBPA)は、「NBAStore.com」のセールスをベースにした2024-25シーズン前半戦におけるユニフォーム売り上げトップ15選手、チームグッズ売り上げ上位10チームを発表した。

ユニフォーム売り上げで1位に立ったのは、3回連続でゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリー。2位はロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ、3位にはボストン・セルティックスのジェイソン・テイタムがランクインしてトップ3を形成。

6位のアンソニー・エドワーズ(ミネソタ・ティンバーウルブズ)、11位のシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(オクラホマシティ・サンダー)、15位のドノバン・ミッチェル(クリーブランド・キャバリアーズ)が初の上位入り。また、昨シーズン終了時で15位に入ったジェイレン・ブランソン(ニューヨーク・ニックス)は、4位へと大きく順位を上げた。

一方のチームグッズ売り上げでは、昨シーズンの王者セルティックスが2008年以来初の1位に立ち、トップ5は2位から順にレイカーズ、ニックス、ウォリアーズ、シカゴ・ブルズが入っている。

24日に発表された、2024-25シーズン前半戦のユニフォーム売り上げトップ15選手、チームグッズ売り上げ上位10チームは下記のとおり。



※以降選手の所属チーム名は略称

◆■2024-25シーズン前半戦のユニフォーム売り上げトップ15選手

1位.ステフィン・カリー(ウォリアーズ)



2位.レブロン・ジェームズ(レイカーズ)



3位.ジェイソン・テイタム(セルティックス)



4位.ジェイレン・ブランソン(ニックス)



5位.ビクター・ウェンバンヤマ(スパーズ)



6位.アンソニー・エドワーズ(ウルブズ)



7位.ジャ・モラント(グリズリーズ)



8位.ルカ・ドンチッチ(マーベリックス)



9位.ヤニス・アデトクンボ(バックス)



10位.ニコラ・ヨキッチ(ナゲッツ)



11位.シェイ・ギルジャス・アレクサンダー(サンダー)



12位.ラメロ・ボール(ホーネッツ)



13位.ケビン・デュラント(サンズ)



14位.デビン・ブッカー(サンズ)



15位.ドノバン・ミッチェル(キャバリアーズ)

