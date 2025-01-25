Á´ÆüËÜÂîµåÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4¶¯¤½¤í¤¦¡ª²÷¾¡¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï¼¡Àï17ºÐ¤Î¾¾Åçµ±¶õ¤È·ãÆÍ¡¡¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÎÃ«³ÀÍ¤¿¿¤ÏÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡¡¼ÄÄÍÂçÅÐ¤Ï»àÆ®À©¤¹
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2025Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ï25Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÁÁª¼ê¤Ë4¡Ý0¤Î²÷¾¡¡£º£Âç²ñ4»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤Ï¡¢Á¾º¬æÆÁª¼ê¤Ë4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£´üÂÔ¤Î17ºÐ¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÄ¥ËÜÁª¼ê¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¤È·ãÆÍ¡£Àè¤Ë3¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦¤â¤½¤³¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤Ø¡£ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤âÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÄÄÍÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5²óÀï¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¤ÎÃ«³ÀÍ¤¿¿Áª¼ê¤Ï¡¢Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡£²¬Ìî½Ó²ðÁª¼ê¤ò4¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£1²óÀï¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ç¼ÄÄÍÁª¼ê¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ï¡¢Íâ26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò½à¡¹·è¾¡¤Î·ë²Ì¡Ó
¢¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ 4¡Ý0 ÅÄÃæÍ¤ÂÁ
(11¡Ý5/11¡Ý8/11¡Ý7/11¡Ý3)
¢¡¾¾Åçµ±¶õ 4¡Ý2 Á¾º¬æÆ
(3¡Ý11/11¡Ý7/12¡Ý10/11¡Ý8/6¡Ý11/11¡Ý8)
¢¡¼ÄÄÍÂçÅÐ 4¡Ý3 ±§ÅÄ¹¬Ìð
(11¡Ý5/11¡Ý8/11¡Ý8/5¡Ý11/5¡Ý11/9¡Ý11/11¡Ý9)
(11¡Ý8/11¡Ý8/11¡Ý13/11¡Ý5/11¡Ý4)