¡Ö¿ÈÄ¹163cm¡×¡ÖÇ¯¼ý400Ëü±ß¡×º§³è¤Ç¡È°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¡É¤ÊÃËÀ¤Ï¤É¤Ã¤Á¡© Â¿¤¯¤ÎÃË½÷¤¬ÃÎ¤é¤º¤ËÂ»¤¹¤ë¡Èº§³è¤Î¿¿¼Â¡É
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤Î¾¯»Ò²½¤äº§°ù¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î¡ÖÎø°¦Î¥¤ì¡×¤ä¡Ö·ëº§Î¥¤ì¡×¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤ä·ëº§¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¡ÖÂè16²ó½ÐÀ¸Æ°¸þ´ðËÜÄ´ºº¡Ê·ëº§¤È½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÄ´ºº¡Ë¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18¡Á34ºÐ¤ÎÌ¤º§¼Ô¤ÏÃË½÷¤È¤â80¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö¤¤¤º¤ì·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9³ä°Ê¾å¤À¤Ã¤¿20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Î¡È¸µ¶§¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°ìÀ¸·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë10¡óÂæ¤È¤Þ¤À¾¯¿ôÇÉ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢º§³è¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¤º§¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼º§³è¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦29ºÐ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÃËÀ¡¦¸ÅÀî¤µ¤ó¡Ê@furuttiCH¡Ë¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾©³Ø¶â¤È¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÉÂµ¤¤ÇµÙ¿¦¤È¤¤¤¦¥É¥óÄì
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¾©³Ø¶â200Ëü±ß¤ò¼õµë¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤Ç½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬²£¹Ô¤¹¤ë³Ø½¬½Î¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤·¤¿¡£¾åµþ¤·¤ÆÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ßÅ¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·î20Ëü±ß¼å¤Î½ýÉÂ¼êÅö¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é²óÉü¤ËÀìÇ°¤·¡¢1¥«·î¤Û¤ÉµÙ¿¦¤·¤¿¤Î¤ÁÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï³²Ãî¶î½ü¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ÇÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þµë¤Ï1500±ßÁ°¸å¤Ç¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï25Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤¬¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï20Âå¤«¤é50Âå¤ÈÉý¹¤¯¡¢½÷À¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤º¡¢Èà»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡µÙÆü¤ËÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡È¤Ü¤Ã¤Á¡ÉÃ¦½Ð
24ºÐ¤«¤é27ºÐ¤Î3Ç¯´Ö¤ò¤³¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¡¢Àµ¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤ÎÏÃ¤âÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ©¶è¤Î²ÈÄÂ5Ëü±ß¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¸ÇÄêÈñ¤âÍÞ¤¨¤ëÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¾åµþ»þ¤Î°ú¤Ã±Û¤·Âå¤Î¥í¡¼¥ó¤â´°ºÑ¤Ç¤¡¢¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃù¶â¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ·÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È¤â¸òÎ®¤¬Éü³è¤·¡¢µÙÆü¤ËÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö³²Ãî¶î½ü¤À¤ÈÂ¾¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¼è°úÀè¤Î°û¿©Å¹¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡29ºÐ¤Ç¤ä¤Ã¤È¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¹Ô¤¯·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿
¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÎÁ°¿¦¤Ï·ÐÍý¤Ç¤¹¡£·ÐÍý¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Îµá¿Í¤ÏÊíµ¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÇÉ¸¯¤Ç·ÐÍý¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¡¢¸½ºß¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þµë¤Ï1800±ß¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ï20Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
»Ä¶È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¾²Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¾å»Ê¤«¤éÊíµ2µé¤ò¼è¤ì¤ÐÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢Êíµ3µé¡¢2µé¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤ËºòÇ¯¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·î¤Î¼ê¼è¤ê¤âÁý¤¨¡¢¤ä¤Ã¤ÈËè·î¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¹Ô¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤æ¤È¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÅÀî¤µ¤ó¡£À¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÈà½÷¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤À¤±º§³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÍøÍÑ3¥«·î¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥È0¿Í¡×
ºòº£¤Î¾¯»Ò²½¤äº§°ù¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î¡ÖÎø°¦Î¥¤ì¡×¤ä¡Ö·ëº§Î¥¤ì¡×¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤ä·ëº§¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¡ÖÂè16²ó½ÐÀ¸Æ°¸þ´ðËÜÄ´ºº¡Ê·ëº§¤È½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÄ´ºº¡Ë¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18¡Á34ºÐ¤ÎÌ¤º§¼Ô¤ÏÃË½÷¤È¤â80¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö¤¤¤º¤ì·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9³ä°Ê¾å¤À¤Ã¤¿20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Î¡È¸µ¶§¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¾©³Ø¶â¤È¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÉÂµ¤¤ÇµÙ¿¦¤È¤¤¤¦¥É¥óÄì
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¾©³Ø¶â200Ëü±ß¤ò¼õµë¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤Ç½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬²£¹Ô¤¹¤ë³Ø½¬½Î¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤·¤¿¡£¾åµþ¤·¤ÆÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ßÅ¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·î20Ëü±ß¼å¤Î½ýÉÂ¼êÅö¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é²óÉü¤ËÀìÇ°¤·¡¢1¥«·î¤Û¤ÉµÙ¿¦¤·¤¿¤Î¤ÁÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï³²Ãî¶î½ü¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ÇÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þµë¤Ï1500±ßÁ°¸å¤Ç¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï25Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤¬¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï20Âå¤«¤é50Âå¤ÈÉý¹¤¯¡¢½÷À¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤º¡¢Èà»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡µÙÆü¤ËÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡È¤Ü¤Ã¤Á¡ÉÃ¦½Ð
24ºÐ¤«¤é27ºÐ¤Î3Ç¯´Ö¤ò¤³¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¡¢Àµ¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤ÎÏÃ¤âÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ©¶è¤Î²ÈÄÂ5Ëü±ß¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¸ÇÄêÈñ¤âÍÞ¤¨¤ëÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¾åµþ»þ¤Î°ú¤Ã±Û¤·Âå¤Î¥í¡¼¥ó¤â´°ºÑ¤Ç¤¡¢¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃù¶â¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ·÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È¤â¸òÎ®¤¬Éü³è¤·¡¢µÙÆü¤ËÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö³²Ãî¶î½ü¤À¤ÈÂ¾¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¼è°úÀè¤Î°û¿©Å¹¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡29ºÐ¤Ç¤ä¤Ã¤È¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¹Ô¤¯·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿
¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÎÁ°¿¦¤Ï·ÐÍý¤Ç¤¹¡£·ÐÍý¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Îµá¿Í¤ÏÊíµ¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÇÉ¸¯¤Ç·ÐÍý¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¡¢¸½ºß¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þµë¤Ï1800±ß¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ï20Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
»Ä¶È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¾²Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¾å»Ê¤«¤éÊíµ2µé¤ò¼è¤ì¤ÐÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢Êíµ3µé¡¢2µé¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤ËºòÇ¯¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·î¤Î¼ê¼è¤ê¤âÁý¤¨¡¢¤ä¤Ã¤ÈËè·î¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¹Ô¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤æ¤È¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÅÀî¤µ¤ó¡£À¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÈà½÷¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤À¤±º§³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÍøÍÑ3¥«·î¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥È0¿Í¡×