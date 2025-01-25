¡ÖÅ°Äì¤·¤¿ÌµÉ½¾ð¤Ç¡Ä¡×ÏÃÂê¤Î¿·¥É¥é¥Þ¤Ç41ºÐÇÐÍ¥¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡É°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¡É¥ï¥±
¡¡Ëè½µ²ÐÍËÆü¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ï¡¢ÌµÉ½¾ð¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÈùÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜºî¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¤Î²èÌÌ¤¬µ£Á³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë³Ð¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤Ç¤¹¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤È´±Ç½Åª¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÜºî¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤òÈ¯¤¹¤ëÄË²÷¤µ
¡¡³°¹ñ¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¤È¤¡¢³°¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í·º»ö¤È¤Î´Ö¤òËÝÌõ¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤¬¤¢¤ë¡£¸µ·º»ö¤È¤·¤Æ·Ù»¡¿¦Ì³¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌÚÌîÎ»¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¡¦ÄÌÌõ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ¹ñ¸ìÄÌÌõ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡ÙÂè1ÏÃËÁÆ¬¡¢Åì¿·½É½ð¡¦¹ñºÝÁÜºº·¸¤ÎÅý³ç·¸Ä¹¡¦ÈÓ»³½¤¡Ê³§Àî±î»þ¡Ë¤¬¡¢ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£·º»ö¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ¦¡¢¤Á¤ç¤¦¤É´Ö¤¯¤é¤¤¤ËÍÌÚÌî¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓ»³¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬¥¹¥Ã¤È¾å¼ê¤Ø°ÜÆ°¡£ÍÌÚÌî¤Î´é¤òÂª¤¨¤ë¡£
¡¡ÈÓ»³¤Î¡Ö¤Ê¤¡¡×¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËËÝÌõ¤¹¤ë°ì¸ÀÌÜ¤¬¤ä¤±¤Ë¹Ã¹â¤¯Ê¹¤³¤¨¤ëÃæ¹ñ¸ì¡£¤¹¤Ð¤ä¤¤¥«¥á¥é°ÜÆ°¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÌµÉ½¾ð¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤ËÃæ¹ñ¸ì¤òÈ¯¤¹¤ëÄË²÷¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÌµÉ½¾ð¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ò¥Ú¥é¥Ú¥éÁà¤ëÆÈÆÃ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ë¤·¤«Ã´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤·ÝÅö¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÀÅ¤ÈÆ°
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âËÜºî¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤ËÌµÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈùÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¼«¤é¤Ë¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤é¸«¤¨¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¾¾ÅÄ±é¤¸¤ëÍÌÚÌî¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡¢ÈÓ»³¤ÎÉô²¼¡¦¹ãÅÄËãÎ¤¡ÊÆà½ï¡Ë¤Ï¡¢¤»¤ï¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Æ°¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ªÃë»þ¤Î¾ìÌÌ¡£³¹Ãæ¤Î¸ø±à¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¡©¡Ë¤ò¿©¤Ù¤ëÍÌÚÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í³¹¤Î¿Í¡¹¤ÈÉÑÈË¤Ë¸òÎ®¤¹¤ëËãÎ¤¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤½¤ê¤Î´Ý¾Æ¤¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼è¤ê¤À¤¹¡£
¡¡¹õ¡¹¤È¤·¤¿¤µ¤½¤ê¤òÄ¯¤á²ó¤¹ËãÎ¤¤Î¶á¤¯¤ËÍÌÚÌî¤¬¤¤¤ë¡£í´í°¤»¤º¤Ë¥Ñ¥¯¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Èà¤Ï¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ê¤¬¤é¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤½¤ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëËãÎ¤¤ò´ãº¹¤¹Êý¸þ¤ËÁ´¿È¤¬´°Á´¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÀÅ¤ÈÆ°¤ÎÉÁ¤Ê¬¤±¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Î°ã¤¤¤ò±ÇÁüÅª¤ËÌÀ³Î²½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¿åñ»Ò¤òÒòÓð¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×
¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÍÌÚÌî¤¬Àª¤¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇËãÎ¤¤¬È¾¤Ð¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¡ÖÈÕ¥´¥Ï¥ó¤Ç¤â¤É¡¼¡©¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯ËãÎ¤¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¡£¡ÖÍ½Ìó¤·¤¿¤«¤é¡ª¡×¤ÈÏ¢Åê¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¡£
¡¡ÍÌÚÌî¤Ï¸Æ¤Ó¤À¤µ¤ì¤¿Ãæ²ÚÎÁÍý²°¤ËÉë¤¯¡£¤³¤³¤Ç¤âËãÎ¤¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥²¥Æ¥â¥ÎÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¡£ÍÌÚÌî¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿åñ»Ò¤òÍê¤à¡£
¡¡ÌµÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¿åñ»Ò¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿åñ»Ò¤òËËÄ¥¤ë¾¾ÅÄ¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬¼Ì¤µ¤ì¡¢ÒòÓð¤¹¤ëÈùÆ°¤ò¤ï¤ê¤È»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò»×¤¤¤À¤¹¼«Á³¸½¾Ý
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«ÊÑ¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°ãÏÂ´¶¤¹¤é³Ð¤¨¤ë¡£¿©»ö¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÃ±½ã¤Ê»þ´Ö·Ð²á¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢ÒòÓð¤¹¤ëÈùÆ°¤ò¼¹Ù¹¤Ë»£¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¸ý¸µ¤À¤±¤ÎÈùÆ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÈùÆ°¤¹¤éÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤Ç¤ÏÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ë¤è¤ë¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ÎÈùÆ°¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÍÌÚÌî¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿²áµî¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂè2ÏÃ¥é¥¹¥È¡¢ÍÌÚÌî¤Ï¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÇ¯¼ã¤¤ÃËÀ¡¦¥·¥¦¡Ê¹ÉÀ¥Áï°ì¡Ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£ÁÇÀ¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÃËÀ¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤Þ¤ÇÍè¤ë¡£ÍÌÚÌî¤Î±¦ËË¤ËÉÔ°Õ¤Ë¸ý¤Å¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¸ý¤Å¤±¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Í¡¢¤³¤³½Ð¤Æ¤É¤Ã¤«¹Ô¤«¤Í¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿ÍÌÚÌî¤Ï¡¢¤ä¤ä´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÈà¤ÎÊý¤ò¸þ¤¡Ö¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Ê¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¸ý¤Å¤±¤â²£¤ò¸þ¤¯Æ°¤¤âÈùÆ°¤ò¶Ë¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤À¡£¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤Ç»¸ü¤Ê°ìÊýÅª¤Ê¸ý¤Å¤±¤¬¤¤¤¤Ê¤êÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¿åñ»Ò¤òÒòÓð¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÅâÆÍ¤Ê¸ý¤Å¤±¤Î¾×Æ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Î¤½¤ÎËË¤Ë¡¢Æ±À¤ÎÃËÀ¤¬µÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤¿¤«¤â¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤¬ÂçÅç½í´ÆÆÄºî¡Ø¸æË¡ÅÙ¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤¤À¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È / ¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¿ô¼¹É®¡£ CM¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢ ¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¥é¥¤¥¿¡¼Â¾¡¢2025Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¤ÈÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡¡X¡§@1895cu
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜºî¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¤Î²èÌÌ¤¬µ£Á³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë³Ð¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤Ç¤¹¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤È´±Ç½Åª¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÜºî¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¤È¤¡¢³°¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í·º»ö¤È¤Î´Ö¤òËÝÌõ¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤¬¤¢¤ë¡£¸µ·º»ö¤È¤·¤Æ·Ù»¡¿¦Ì³¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌÚÌîÎ»¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¡¦ÄÌÌõ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ¹ñ¸ìÄÌÌõ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡ÙÂè1ÏÃËÁÆ¬¡¢Åì¿·½É½ð¡¦¹ñºÝÁÜºº·¸¤ÎÅý³ç·¸Ä¹¡¦ÈÓ»³½¤¡Ê³§Àî±î»þ¡Ë¤¬¡¢ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£·º»ö¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ¦¡¢¤Á¤ç¤¦¤É´Ö¤¯¤é¤¤¤ËÍÌÚÌî¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓ»³¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬¥¹¥Ã¤È¾å¼ê¤Ø°ÜÆ°¡£ÍÌÚÌî¤Î´é¤òÂª¤¨¤ë¡£
¡¡ÈÓ»³¤Î¡Ö¤Ê¤¡¡×¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËËÝÌõ¤¹¤ë°ì¸ÀÌÜ¤¬¤ä¤±¤Ë¹Ã¹â¤¯Ê¹¤³¤¨¤ëÃæ¹ñ¸ì¡£¤¹¤Ð¤ä¤¤¥«¥á¥é°ÜÆ°¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÌµÉ½¾ð¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤ËÃæ¹ñ¸ì¤òÈ¯¤¹¤ëÄË²÷¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÌµÉ½¾ð¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ò¥Ú¥é¥Ú¥éÁà¤ëÆÈÆÃ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ë¤·¤«Ã´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤·ÝÅö¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÀÅ¤ÈÆ°
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âËÜºî¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤ËÌµÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈùÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¼«¤é¤Ë¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤é¸«¤¨¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¾¾ÅÄ±é¤¸¤ëÍÌÚÌî¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡¢ÈÓ»³¤ÎÉô²¼¡¦¹ãÅÄËãÎ¤¡ÊÆà½ï¡Ë¤Ï¡¢¤»¤ï¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Æ°¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ªÃë»þ¤Î¾ìÌÌ¡£³¹Ãæ¤Î¸ø±à¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¡©¡Ë¤ò¿©¤Ù¤ëÍÌÚÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í³¹¤Î¿Í¡¹¤ÈÉÑÈË¤Ë¸òÎ®¤¹¤ëËãÎ¤¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤½¤ê¤Î´Ý¾Æ¤¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼è¤ê¤À¤¹¡£
¡¡¹õ¡¹¤È¤·¤¿¤µ¤½¤ê¤òÄ¯¤á²ó¤¹ËãÎ¤¤Î¶á¤¯¤ËÍÌÚÌî¤¬¤¤¤ë¡£í´í°¤»¤º¤Ë¥Ñ¥¯¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Èà¤Ï¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ê¤¬¤é¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤½¤ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëËãÎ¤¤ò´ãº¹¤¹Êý¸þ¤ËÁ´¿È¤¬´°Á´¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÀÅ¤ÈÆ°¤ÎÉÁ¤Ê¬¤±¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Î°ã¤¤¤ò±ÇÁüÅª¤ËÌÀ³Î²½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¿åñ»Ò¤òÒòÓð¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×
¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÍÌÚÌî¤¬Àª¤¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇËãÎ¤¤¬È¾¤Ð¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¡ÖÈÕ¥´¥Ï¥ó¤Ç¤â¤É¡¼¡©¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯ËãÎ¤¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¡£¡ÖÍ½Ìó¤·¤¿¤«¤é¡ª¡×¤ÈÏ¢Åê¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¡£
¡¡ÍÌÚÌî¤Ï¸Æ¤Ó¤À¤µ¤ì¤¿Ãæ²ÚÎÁÍý²°¤ËÉë¤¯¡£¤³¤³¤Ç¤âËãÎ¤¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥²¥Æ¥â¥ÎÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¡£ÍÌÚÌî¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿åñ»Ò¤òÍê¤à¡£
¡¡ÌµÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¿åñ»Ò¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿åñ»Ò¤òËËÄ¥¤ë¾¾ÅÄ¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬¼Ì¤µ¤ì¡¢ÒòÓð¤¹¤ëÈùÆ°¤ò¤ï¤ê¤È»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò»×¤¤¤À¤¹¼«Á³¸½¾Ý
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«ÊÑ¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°ãÏÂ´¶¤¹¤é³Ð¤¨¤ë¡£¿©»ö¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÃ±½ã¤Ê»þ´Ö·Ð²á¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢ÒòÓð¤¹¤ëÈùÆ°¤ò¼¹Ù¹¤Ë»£¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¸ý¸µ¤À¤±¤ÎÈùÆ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÈùÆ°¤¹¤éÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤Ç¤ÏÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ë¤è¤ë¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ÎÈùÆ°¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÍÌÚÌî¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿²áµî¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂè2ÏÃ¥é¥¹¥È¡¢ÍÌÚÌî¤Ï¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÇ¯¼ã¤¤ÃËÀ¡¦¥·¥¦¡Ê¹ÉÀ¥Áï°ì¡Ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£ÁÇÀ¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÃËÀ¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤Þ¤ÇÍè¤ë¡£ÍÌÚÌî¤Î±¦ËË¤ËÉÔ°Õ¤Ë¸ý¤Å¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¸ý¤Å¤±¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Í¡¢¤³¤³½Ð¤Æ¤É¤Ã¤«¹Ô¤«¤Í¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿ÍÌÚÌî¤Ï¡¢¤ä¤ä´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÈà¤ÎÊý¤ò¸þ¤¡Ö¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Ê¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¸ý¤Å¤±¤â²£¤ò¸þ¤¯Æ°¤¤âÈùÆ°¤ò¶Ë¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤À¡£¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤Ç»¸ü¤Ê°ìÊýÅª¤Ê¸ý¤Å¤±¤¬¤¤¤¤Ê¤êÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¿åñ»Ò¤òÒòÓð¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÅâÆÍ¤Ê¸ý¤Å¤±¤Î¾×Æ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Î¤½¤ÎËË¤Ë¡¢Æ±À¤ÎÃËÀ¤¬µÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤¿¤«¤â¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤¬ÂçÅç½í´ÆÆÄºî¡Ø¸æË¡ÅÙ¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤¤À¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È / ¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¿ô¼¹É®¡£ CM¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢ ¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¥é¥¤¥¿¡¼Â¾¡¢2025Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¤ÈÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡¡X¡§@1895cu