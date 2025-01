爐海譴魯瓮奪察璽!?瓮侫.鵑隆屬嚢融‖海

フォトグラファーのKei Ogata(ケイ・オガタ)さんがインスタグラムで公開した「新しい地図」の稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3ショットが話題になっている。

Kei Ogataさんは「新しい地図の皆さんを撮影しました。何故オレンジだったのか?は謎ですが、、、とても楽しい撮影でした 2025 is the Year of the Orange」とつづり、「新しい地図」メンバーの3ショットを公開。

「オレンジは名曲」連想するファンの声

この投稿に「オレンジ 深い意味がありそうです」「オレンジは名曲です」「鏡餅つよぽん」「ザ テレビジョ〜ン 風 笑」「心は1つだと伝わってきて、」「感慨深いものがあります」「オレンジ 深い意味がありそうです」とSMAPの人気曲「オレンジ」を連想する声が上がり話題になった。