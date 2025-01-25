¡Öº´²ì¹¥¤¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡×Perfume¡¢º´²ì¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡Ö³¹Ãæ¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËË¬¤ì¤¿º´²ì¤Î³¹¤ò½ä¤ëÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Perfume¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ Á°ÊÓ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¡¢1·î18¡¢19Æü¤Ë¤Ïº´²ì¸©¤ÎSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤Ï¡Öº´²ì¹¥¤¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡¢¤Ç¤â¼¡¹Ô¤¯¤È¤¤Þ¤Ç¤ËSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ïºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢³¹¤ò¾È¤é¤¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢³¹Åô¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢º´²ì½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº´²ì»Ô¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËPerfume¤ò´¿·Þ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Öº´²ì¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³¹Ãæ¤ÇPerfume¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤Ë¡×¡Öº´²ì¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÕ½©¤«¤é¿·½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëº´²ì¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥µ¥¬¡¦¥é¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Perfume¤ÎSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ19Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£