Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤¬¸°¡¡25Ç¯ÅÙÍ½»»¡¢27Æü¤ËÂåÉ½¼ÁÌä
¡¡¹ñ²ñ¤Ï27¡Á29Æü¡¢½°»²Î¾±¡¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ4±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î3·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢Í½»»¿³µÄ¤ÈÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤á¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ä¶µ°éÌµ½þ²½¤ò½ä¤ëÎ©·ûÌ±¼ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç³ÆÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¡£ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¼óÁê¤¬ÌîÅÞ¤Î½ÅÅÀÀ¯ºö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç±þ¤¸¤ë¤«¤¬¡¢¶¨µÄ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÇÎ©Ì±¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤Î115Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë25Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎºÐ½Ðºï¸º¤òÍ¿ÅÞ¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îºâ¸»¤ò¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©Ìµ½þ²½¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×²ò¾Ã¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¡Ö178Ëü±ß¡×¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤ä¶µ°éÌµ½þ²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö25Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤ÇµÄÏÀ¤·°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£