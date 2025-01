「足音を聞いて」というコメントと共に投稿された、二足歩行するハムスターの“かわいすぎる足音”が、SNSで話題となっている。

【映像】足音をたてる様子

注目を集めているのは、ジャンガリアンハムスターの「ぴりくん」の動画だ。段ボールで出来た遊び場の中にいる時だけ、飼い主さんの手のひらを追いかける姿が収められている。その際、効果音かと思うほど「トコトコ」とかわいらしい足音を立てているのだ。背中にゼンマイがついているのではないかと思うほど、規則正しく足を動かしている。

動画を見た人からは、「可愛すぎる笑」「おにんぎょうちゃんはむち!!」、海外からも「This is the most precious thing I've seen in my entire life.(今までの人生で見た中で最も貴重なものです)」などのコメントが寄せられ、投稿は18万件以上表示されている。(『週刊BUZZ動画』より)