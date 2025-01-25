¡ÖÂç¿Í¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª¡×ñ­»Ò¤È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤ò¥Ï¥·¥´¤ÇÌ£¤ï¤¦Ìë


»Å»ö¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿Ìë¡£¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ç»êÊ¡¤Î»þ¤òËþµÊ¡ª¡¿½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ê1¡Ë

¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤ÎÆÃ¸¢¡£¤·¤«¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥ëÂç¹¥¤­½÷»Ò¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÃÊÁ¤È¥Õ¡¼¥É¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢ñ­»Ò¡¢¾ÆÆù¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¸«¥ï¥¤¥ó¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¤«¤é¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç¡Ä¡£Èà½÷¤Î¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥­¥ó¥­¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬º£¤¹¤°°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª

¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥È¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡Ø½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ù¤ò10²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè2²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÇ­¸¶¤Í¤ó¤ºÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥­¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¤Èñ­»Ò


¥Ó¡¼¥ë¤Èñ­»Ò¤Í¡¼


¤³¤Î»þµ¨¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦


Ç®¡¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤µ¤º¥Ó¡¼¥ë¤ò¤¢¤ª¤ì¤Ð......


¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«


ñ­»Ò¥Ð¥ë


¤³¤ì¤À¤±¤Ç¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÄø¤Î½Å¸ü¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡ª


Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¹ç¤¦¡ª


¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤Î°û¤ßÊª¤À¤«¤é¤Ê


Âç¿Í¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª


Ãø¡áÇ­¸¶¤Í¤ó¤º¡¿¡Ø½ÐË×¡ª ¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡Ù